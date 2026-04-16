EMV y Rivamadrid cierran 2025 con beneficios y estabilidad

Las empresas públicas de Rivas aprueban sus cuentas con superávit y nuevos proyectos en marcha

La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y Rivamadrid han aprobado sus cuentas generales de 2025 con resultados positivos, según los acuerdos adoptados este 13 de abril en Rivas-Vaciamadrid. Ambas entidades públicas cierran el ejercicio con beneficios. Por tanto, muestran una situación económica estable que permitirá afrontar nuevos proyectos como la construcción de vivienda pública y la mejora de servicios urbanos.

El balance de las cuentas de EMV y Rivamadrid confirma una tendencia de estabilidad financiera en las dos empresas municipales, que gestionan áreas clave. Son las encargadas, por ejemplo, del acceso a la vivienda pública y de los servicios urbanos en la ciudad.

Las cuentas de EMV y Rivamadrid son estables y apuntan a nuevos proyectos

La EMV cerró 2025 con un beneficio superior a los 48.000 euros, dentro de una estructura patrimonial considerada sólida. Este resultado se apoya en el equilibrio entre la inversión en nuevas promociones y los ingresos recurrentes, que se destinan a fines sociales.

Este escenario permite a la empresa preparar el próximo Plan Estratégico de Vivienda, que contempla la construcción de hasta 500 viviendas públicas en Rivas en los próximos años. El proyecto forma parte de la Agenda Urbana Rivas 2030.

Durante el ejercicio también se han producido avances en el parque público de alquiler. Uno de los hitos recientes ha sido la entrega de 83 viviendas para jóvenes en la avenida de Pilar Miró, lo que eleva el total de viviendas públicas gestionadas por la EMV a 753.

Además, el consejo de administración ha aprobado la rehabilitación de la Posada del Alcalde, en el casco antiguo, con una inversión de casi 535.000 euros para su recuperación como espacio de uso público.

Rivamadrid: ejecución casi total y mejora del servicio

Por su parte, Rivamadrid cerró el ejercicio con un grado de ejecución presupuestaria del 99% sobre un total de 29,6 millones de euros. La empresa obtuvo un beneficio de 292.657 euros, reflejo de una gestión eficiente de los recursos públicos.

Los ingresos aumentaron hasta los 31,3 millones de euros, mientras que las inversiones alcanzaron los 1,5 millones. También se redujo la deuda a corto plazo transformable en subvenciones, según el balance aprobado.

En el ámbito laboral, la plantilla se mantiene estable con 618 personas trabajadoras, de las cuales el 87% cuenta con contrato fijo. Los gastos de personal crecieron ligeramente, en línea con las actualizaciones salariales del sector público.

Más residuos gestionados y menos avisos ciudadanos

En cuanto a la actividad diaria, Rivamadrid gestionó más de 41.000 toneladas de residuos en 2025, con incrementos en la recogida de materia orgánica y voluminosos.

En el área ambiental, se plantaron 415 árboles y más de 10.000 arbustos, consolidando proyectos de renaturalización como los alcorques vivos o las islas de biodiversidad.

Otro dato relevante es la reducción del 17,4% en los avisos ciudadanos, lo que apunta a una mejora en la eficacia del servicio. La valoración media de la ciudadanía se sitúa en 3,57 puntos sobre 5.

Las cuentas salen en EMV y Rivamadrid, empresas públicas del municipio

Con estos resultados, tanto las cuentas de EMV y Rivamadrid encaran 2026 con margen para desarrollar nuevos proyectos y mantener los servicios municipales en Rivas.