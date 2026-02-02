El Tribunal de Cuentas avala definitivamente la gestión de la EMV

El fallo descarta irregularidades en las cuentas y cierra la vía judicial iniciada por el PP.

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha decretado la firmeza del auto que rechaza las denuncias presentadas por el Partido Popular sobre la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid y la gestión económica del Ayuntamiento. La resolución, contra la que no se ha interpuesto recurso extraordinario de casación en el plazo legal, cierra definitivamente el procedimiento y confirma que no existió perjuicio para los fondos públicos municipales.

​El dictamen judicial ratifica lo expuesto en el Auto n^{\circ} 17/2025, reafirmando que no hubo irregularidades en los ejercicios contables de 2023 y 2024. Esta decisión llega tras desestimar el recurso de apelación que el PP presentó el pasado 24 de noviembre de 2025, después de que su denuncia inicial fuera archivada en junio del mismo año.

​Sin daño real a las arcas públicas

​El conflicto legal se originó cuando la oposición denunció una supuesta alteración en la cuenta general del Ayuntamiento y en las cuentas anuales de la EMV, solicitando la fiscalización del presupuesto consolidado. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha sido contundente al señalar que las afirmaciones «no se sostienen ni jurídica ni contablemente».

​Según recoge la resolución, la denuncia no aportaba pruebas de «saldos deudores injustificados» ni acreditaba un «daño real, efectivo y evaluable económicamente», condición indispensable para abrir un proceso de responsabilidad contable. Respecto a las transferencias de recursos del Consistorio a la EMV —cuestionadas por la oposición—, el Tribunal aclara que se trató de una ampliación de capital ajustada a normativa. Al ser el Ayuntamiento el propietario del 100% de las acciones, la Fiscalía determinó que no hubo perjuicio, sino un simple desplazamiento patrimonial entre dos entidades públicas.

​Reacciones políticas y modelo de vivienda

​Desde el Gobierno municipal, la alcaldesa Aída Castillejo ha calificado la denuncia como parte de una «campaña salvaje de desprestigio» por parte del Partido Popular local y regional. Según la regidora, el objetivo de estas acciones judiciales sería «privatizar la empresa para venderla a sus amigos los constructores», trazando un paralelismo con situaciones ocurridas en otros municipios.

​Por su parte, la concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manji, ha defendido que el archivo de la causa legitima la estrategia municipal de vivienda pública. Manji ha contrapuesto el modelo ripense al Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, asegurando que en Rivas se promueve el alquiler «sin especular y sin subir de manera obscena los precios».

​Datos del parque público

​La EMV de Rivas se mantiene como la empresa pública con mayor número de viviendas en alquiler asequible de la región en términos relativos. El Ayuntamiento ha confirmado la próxima entrega de 83 nuevas viviendas en la avenida de Pilar Miró, destinadas al colectivo joven.

​Con esta nueva promoción, el parque municipal alcanzará los 758 inmuebles en régimen de arrendamiento. Los precios de estos alquileres oscilan entre los 300 y 600 euros mensuales, unas cifras que el Ejecutivo local destaca por estar muy por debajo de los 1.000 o 1.200 euros que se pagan en el mercado libre de municipios del entorno.