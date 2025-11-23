La EMV de Rivas definirá su próximo Plan de Vivienda en 2026

La empresa municipal prevé construir viviendas de alquiler y venta.

La junta general de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas, compuesta por la totalidad del pleno del Ayuntamiento, aprobó su Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) para el próximo año.

En el PAIF se destaca como actuación para el año 2026, el inicio de un nuevo plan de vivienda. El Plan hace referencia a las parcelas anunciadas hace meses por el gobierno local. Estas parcelas son de uso residencial y de uso dotacional. La oferta de vivienda, explica el PAIF será “tanto en régimen de venta como de alquiler, con la idea de aprovechar líneas abiertas de financiación y subvención”.

El PAIF preve licitar la redacción de los proyectos en 2026, junto a los trabajos de promoción. Para las viviendas previstas, el Ayuntamiento ha informado la reserva de 6 parcelas.

La EMV en 2025 aprobó hace un año el plan estratégico de la empresa pública para los próximos años. En ese plan se detallaban 3 promociones de vivienda, en venta y alquiler. Se trataba de una primera promoción de 93 viviendas en venta, cuyo inicio de obra se estimaba en 2025. En 2026 empezarían las obras de la segunda promoción, de 159 viviendas en alquiler. La tercera de las promociones, con 190 viviendas más el alquiler, comenzarían su construcción el año siguiente. Según el cronograma aprobada, en 2028 se prevé haber finalizado la entrega de 442 viviendas. En total, serían 525 viviendas sumando las 83 viviendas del plan de vivienda joven que serán próximamente entregadas.

Alquiler público

El PAIF también incluye las viviendas públicas de alquiler. Además de las 83 que comenzará a gestionar en 2026, la EMV ya gestiona 671 viviendas en la ciudad y otras cuatro fuera de Rivas. En paralelo a este plan, la empresa ha aprobado un protocolo para buscar una solución ante situaciones de impago con el fin de evitar demandas de desahucio. Se buscan, explica la empresa, “opciones de fraccionamiento y compromiso de pago o en caso contrario intentar buscar alternativa habitacional en casos de vulnerabilidad social junto con los Servicios Sociales”.

En 2025 se han iniciado 66 expedientes, de los que 47 se han acordado ya y se están cumpliendo, se explica en el informe.