Rivas aprueba los planes de actuación de sus empresas públicas para 2026

La EMV impulsará una nueva promoción de vivienda protegida, mientras Rivamadrid pondrá en marcha una compostera industrial automática

Las Juntas Generales de las dos empresas públicas del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid —la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y Rivamadrid— aprobaron este lunes de forma definitiva sus Planes de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) para el ejercicio 2026. Ambos documentos fijan las líneas estratégicas de las compañías municipales para el próximo año, con el objetivo de reforzar los servicios públicos, avanzar en sostenibilidad y ampliar el parque de vivienda pública.

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, destacó que “estos planes son una herramienta para seguir garantizando vivienda asequible, una ciudad limpia y verde y unos servicios muy valorados por la ciudadanía, que siguen mejorando año a año”. Castillejo subrayó además el papel de las empresas municipales: “Rivas es una ciudad de servicios, y nuestras empresas públicas tienen un papel central en el cuidado de la ciudad y en la garantía de derechos, como el acceso a la vivienda”.

Nueva promoción de vivienda protegida y ampliación del parque público

El principal objetivo de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) para 2026 será el inicio de una nueva promoción de vivienda protegida, cuyas fases de redacción y licitación comenzarán el próximo año. Esta actuación forma parte del Plan Estratégico de Vivienda del Ayuntamiento, que prevé la construcción de hasta 500 viviendas protegidas en distintos regímenes de acceso hasta 2028, en el marco de la Agenda Urbana Rivas 2030.

Además, el parque público de alquiler crecerá hasta 758 viviendas, gracias a la incorporación de 83 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler para jóvenes, ubicadas en la avenida de Pilar Miró. Las adjudicatarias ya han iniciado las visitas para seleccionar vivienda.

“El acceso a la vivienda es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Desde la EMV seguiremos ampliando la oferta pública y garantizando alquileres asequibles”, señaló Yasmín Manji, consejera delegada de la empresa pública.

Durante 2026 se iniciarán también las obras del proyecto Cohabita Rivas, una iniciativa de viviendas colaborativas para personas mayores impulsada por tres cooperativas. Además, el plan contempla la rehabilitación de la Posada del Alcalde, mejoras en las viviendas de las calles Frida Kahlo y José Hierro, y la continuidad de los programas de bonificación a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad.

El presupuesto de la EMV para 2026 asciende a 9,8 millones de euros en ingresos y 7,9 millones en gastos.

Rivamadrid avanza en sostenibilidad, digitalización y servicios públicos

Por su parte, la empresa pública Rivamadrid gestionará un presupuesto de casi 31 millones de euros en 2026, destinado a mantener los servicios esenciales de limpieza viaria, jardinería, recogida de residuos y mantenimiento de edificios municipales, además de la gestión del nuevo servicio público de bicicletas BicinRivas.

Entre las principales novedades del PAIF destaca la puesta en marcha de una compostera industrial automática, que permitirá tratar en el propio municipio parte de los residuos orgánicos, reduciendo los desplazamientos a la planta de Loeches y avanzando hacia un modelo de economía circular.

“Rivamadrid seguirá siendo un referente de servicio público y sostenibilidad. Apostamos por la innovación, la eficiencia y el cuidado de la ciudad”, afirmó Manu Castro, consejero delegado de la empresa pública.

El plan incorpora la nueva estrategia “Rivas Avanza”, centrada en fortalecer la eficiencia operativa y la sostenibilidad de los servicios, impulsar la digitalización y fomentar un entorno laboral saludable y motivador. También incluye la consolidación del baldeo nocturno, la mejora de servicios en el polígono industrial Santa Ana y la creación de nuevas islas de biodiversidad en distintos puntos del municipio.

Asimismo, Rivamadrid asumirá la limpieza de la nueva Escuela Municipal de Música Txema Cariñena Rubio, el local municipal de Pau Casals y el nuevo espacio de asociaciones del barrio Centro.