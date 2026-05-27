Despertando la vitalidad interior: Descubre lo que sucede en un retiro de Taichí y Chi-Kung

¿Buscas un espacio para desconectar y recargar energía? Descubre en esta charla cómo estas prácticas milenarias pueden transformar tu bienestar

En el acelerado ritmo de vida actual, encontrar un espacio para desconectar y recargar energía se ha convertido en una necesidad más que en un lujo. Si alguna vez te has preguntado cómo sería sumergirte en una experiencia de desconexión total a través de prácticas milenarias, la próxima charla que tendrá lugar el próximo miércoles 3 de junio a las 19:00h en el Centro Social de Covibar, «Despertando la vitalidad interior: Qué sucede en un retiro de taichí y chi-kung» te dará todas las respuestas.

¿Qué es realmente un retiro de taichí y chi-kung?

Asistir a un retiro enfocado en las artes marciales internas y la tradición china es mucho más que realizar movimientos lentos al aire libre. Durante estos días de inmersión, el tiempo se detiene para permitir una profunda transformación personal y emocional.

Una de las principales dudas que surgen al pensar en esta experiencia es cómo se estructura el día a día. En esta charla abierta, se revelará cómo se organizan las jornadas, combinando:

Sesiones de meditación y respiración: Para calmar la mente y centrar el foco.

Para calmar la mente y centrar el foco. Prácticas de Chi-Kung: Diseñadas para desbloquear y movilizar la energía vital (el Qi).

Diseñadas para desbloquear y movilizar la energía vital (el Qi). Secuencias de Taichí: Orientadas a mejorar la fluidez, el equilibrio corporal y la flexibilidad.

Ambas disciplinas se complementan a la perfección. Mientras que el Chi-Kung trabaja la respiración y la circulación energética, el Taichí aplica estos mismos principios en el movimiento consciente. Cabe destacar que no es necesario contar con experiencia previa; el objetivo principal es conectar con el propio cuerpo y la mente desde la primera respiración.

Beneficios aplicados al bienestar cotidiano

El verdadero valor de un retiro de taichí y chi-kung no termina cuando se hace la maleta para regresar a casa. La clave de esta experiencia reside en cómo trasladamos las herramientas aprendidas a nuestra rutina diaria.

Este espacio ha sido diseñado para comprender la disciplina desde dentro. En la sesión se explicarán los procesos de transformación personal que suelen darse a lo largo de la experiencia, permitiendo a los asistentes liberar tensiones musculares y mentales, gestionar mejor el estrés diario y redescubrir una sensación de calma y vitalidad duradera.

Un referente en las artes marciales chinas

Para guiar este viaje de autoconocimiento y salud, el evento contará con la ponencia de Alfonso Bonilla Pérez. Con una extensa trayectoria en el ámbito de las artes marciales internas y externas, su trabajo se encuentra firmemente vinculado a la tradición cultural china.

Actualmente, Alfonso ejerce como director de la Escuela San Bao y es instructor de taichí, chi-kung y kung-fu en el Gimnasio Covibar. Su enfoque destaca por su pedagogía accesible, combinando la precisión técnica con una clara orientación al bienestar integral.