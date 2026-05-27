Rivas conmemora 25 años del ‘Campamento de la Esperanza’ de los trabajadores de Sintel

La programación se apoya en la música, el cine y la fotografía para recordar el asentamiento por los derechos laborales

Rivas celebra el 25 aniversario del llamado Campamento de la Esperanza, la protesta que protagonizaron los trabajadores de Sintel en pleno paseo de la Castellana de Madrid durante 187 días. La Asociación de Trabajadores de Sintel, el Ayuntamiento de Rivas y la cooperativa Covibar han trabajado juntos en una programación llena de actividades del 25 de mayo al 10 de junio.

El Campamento de la Esperanza

La movilización de Sintel comenzó el 29 de enero de 2001, cuando empleados de esta filial de Telefónica levantaron un campamento junto al estadio Santiago Bernabéu para reclamar salarios pendientes y la recuperación de sus puestos de trabajo.

El conflicto terminó en agosto de 2001 con un acuerdo que incluía recolocaciones, indemnizaciones y el pago de las nóminas atrasadas. La protesta acabó convirtiéndose en uno de los conflictos laborales más simbólicos de principios de siglo en España.

Cine, música y fotografía para recordar a los trabajadores de Sintel

La programación arrancará con la proyección de dos documentales centrados en la historia de Sintel. El efecto Iguazú, galardonado con el Goya al mejor documental en 2003, se podrá ver el viernes 29 de mayo a las 20.30h en la sala Covibar, con entrada libre. El sábado 30 se proyectará Nosotros, documental que repasa las consecuencias derivadas de la desaparición de la empresa y del proceso judicial posterior.

El acto principal que celebra los 25 años desde el Campamento tendrá lugar el sábado 6 de junio en el Auditorio Pilar Bardem. El evento contará con la presencia de artistas como Luis Pastor y Lourdes Guerra, además de Bernardo Fuster y Luis Mendo, integrantes del grupo Suburbano. También intervendrán extrabajadores de Sintel y la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo. Además, del 5 de mayo al 4 de junio se podrá disfrutar en el patio del centro cultural Federico García Lorca de una exposición de fotos que resume la vida en el campamento y su repercusión en la sociedad española.

La última de las actividades programadas es la presentación del libro de Adolfo Dufour sobre la historia de Sintel. El encuentro se celebrará el 10 de junio a las 20:00h en la sala Pedro Zerolo del Ayuntamiento de Rivas. Además, el autor estará acompañado de extrabajadores de Sintel, la alcaldesa y la concejala de Cultura.