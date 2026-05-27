La DGT multa a más de 70.000 conductores por drogas en un año, récord histórico

Tráfico realizó casi 145.000 pruebas, la cifra más alta tras multiplicar los controles desde 2015

Más de 70.000 conductores fueron sancionados con pérdida de puntos el año pasado por la Dirección General de Tráfico (DGT) al ser cazados bajo los efectos de las drogas, cifra que supone un récord histórico en la historia de ese organismo del Ministerio del Interior.

Así figura en una respuesta del Gobierno a las diputadas Ana Belén Vázquez, Irene Garrido y Gema Pérez, del PP, quienes formularon siete preguntas parlamentarias al Ejecutivo relacionadas con el alcohol y las drogas al volante.

La sanción por conducir con presencia de drogas en el organismo está castigada con una sanción de 1.000 euros y la retirada de seis puntos.

La respuesta, a la que tuvo acceso Servimedia, indica que la DGT impuso el año pasado sanciones con pérdida de puntos a 70.717 conductores por circular bajo los efectos de las drogas.

Esas infracciones han ido incrementándose con el transcurrir de los años, con 41.067 en 2021, 42.103 en 2022, 50.002 en 2023, 64.314 en 2024 y 70.717 en 2025.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizaron 123.211 pruebas en controles de drogas en 2021, cifra que bajó a 58.126 en 2022 y después creció exponencialmente: 101.927 en 2023, 122.938 en 2024 y 144.346 en 2025.

La DGT dio un impulso a los controles de drogas hace más de una década. En 2013 realizó 4.285 y al año siguiente se contabilizaron 29.643. El primer salto importante se produjo en 2015, con 76.040 pruebas y por primera vez se superaron los 100.000 en 2018, con 139.703.

ALCOHOL

Por otro lado, conducir bajo los efectos del alcohol supone una sanción de 500 euros y cuatro puntos, excepto si la tasa de alcohol supera el doble de la permitida (más de 0,5 gramos de alcohol por litro en sangre) o si el conductor es reincidente, es decir, que haya sido sancionado en el año inmediatamente anterior por dar positivo a alcohol. En estos dos casos la sanción es de 1.000 euros y cuatro o seis puntos menos en el carné.

Respecto a las pruebas de alcoholemia llevadas a cabo por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se hicieron 4.552.163 en 2021, 5.836.074 en 2022, 6.700.937 en 2023 y 7.378.103 en 2024, que supone el récord histórico.

En 2025 hubo 6.100.005 pruebas de alcoholemia a conductores, dato no comparable a la serie histórica porque el año pasado se produjo un cambio metodológico. En los casos de pérdida de seis puntos por tasa de alcoholemia, la Guardia Civil sancionó a 25.977 conductores en 2021, 36.074 en 2022, 33.611 en 2023 y 2024 en 33.474.