La EMV invertirá 1,6 millones en renovar el parque de vivienda pública de Rivas

La empresa municipal aprueba un plan que incluye arreglos en cubiertas y la reforma de la Posada del Alcalde.

La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid ha dado luz verde a un nuevo Plan de Actuación para el Mantenimiento de su parque inmobiliario. El Consejo de Administración de la entidad ha aprobado una inversión total cercana a los 1,6 millones de euros. El objetivo principal de esta inyección económica no es solo la conservación física de los inmuebles, sino la mejora de la eficiencia energética y la seguridad de las 758 viviendas en régimen de alquiler que gestiona la empresa pública.

Según fuentes municipales, este parque de vivienda pública se consolida como uno de los mayores de la Comunidad de Madrid y de España, en términos relativos, al suma ahora las 83 nuevas viviendas de la avenida de Pilar Miró.

Obras en cubiertas y aislamiento térmico

El grueso de las actuaciones técnicas se centrará en la rehabilitación de cubiertas y mejoras estructurales. La intervención más costosa, con un presupuesto de 528.594 euros, se realizará en el edificio situado en la confluencia de la calle Frida Kahlo con la avenida del Levante.

De forma paralela, se ha programado otra intervención en el número 90 de la avenida de José Hierro, valorada en más de 138.000 euros. Según detalla el plan, estos trabajos se enfocarán en garantizar la estanqueidad y el aislamiento, previniendo futuras patologías en la estructura de los edificios y reduciendo el consumo energético de los hogares.

Atención urgente 24 horas para residentes

Una de las novedades más funcionales para los inquilinos es la implementación de un nuevo servicio de atención. La EMV habilitará un sistema de atención telefónica disponible las 24 horas del día, así como un servicio de asistencia urgente operativo los siete días de la semana.

Este contrato de mantenimiento ordinario, que tendrá un coste de casi 200.000 euros, no se limita a los pisos: su cobertura se extiende a garajes, locales comerciales, oficinas y otros equipamientos vinculados a las promociones públicas.

Por otro lado, para las 83 viviendas de alquiler joven recién incorporadas, se aplicará un modelo específico de gestión energética y mantenimiento mixto con un coste asignado de unos 78.000 euros.

Recuperación de la Posada del Alcalde

Fuera del ámbito estrictamente residencial, el plan de inversiones destina una partida significativa a la conservación del patrimonio municipal. Se inyectarán 647.285 euros en la rehabilitación integral de la Posada del Alcalde. Las obras tienen como finalidad preservar este edificio histórico, adecuándolo a la normativa vigente y reforzando su seguridad estructural.

Cambio en la gerencia de la EMV

Junto a la aprobación de las inversiones, el Consejo de Administración ha oficializado el nombramiento de Jorge Arévalo Martín como nuevo gerente de la entidad. El cese del anterior gerente, Luis Enrique Espinoza, se ha debido a «motivos personales», según su escrito de despedida a la plantilla. Sin embargo, el Partido Popular de Rivas ha cargado contra lo que considera una «fuga» debida a lo que considera una mala gestión de la empresa pública.

El nuevo gerente, Jorge Arévalo Martín, es arquitecto urbanista y cuenta con experiencia previa en la administración pública, habiendo ejercido como gerente técnico de INECO y coordinador en el desarrollo de la Operación Campamento en Madrid. Además, es socio fundador de la oficina de planificación urbana Paisaje Transversal.