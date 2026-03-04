Rivamadrid define 30 proyectos para alinearse con la Agenda Urbana de Rivas

La empresa municipal aprueba su Plan Nera.

Rivamadrid ha aprobado el Plan Nera. Se trata del marco estratégico denominado “Nueva Estrategia Rivamadrid Avanza”. El principal objetivo es “definir un horizonte compartido que guíe las decisiones, proyectos e inversiones de la organización, reforzando su papel como motor de transformación urbana, sostenibilidad ambiental, cohesión social y eficiencia en la prestación de servicios públicos en el municipio de Rivas Vaciamadrid”.

La empresa municipal de servicios de Rivas ha estado trabajando el último año en este documento, después de definir sus cinco objetivos estratégicos:

Garantizar la eficiencia operativa y la sostenibilidad de los servicios

Avanzar en la digitalización y la trazabilidad como ejes de modernización interna

Fortalecer una gestión económica y contractual responsable y transparente

Consolidar un entorno laboral saludable, motivador y de futuro

Garantizar la sostenibilidad y viabilidad continua de Rivamadrid como empresa publica

Dentro de estos 5 objetivos, el Plan Nera incluye 30 proyectos diferentes. Algunos de ellos se encuentran ya en marcha, como el nuevo servicio BicinRivas o la iniciativa de alcorques vivos. Otros se encuentran en proceso de definición. Por último, algunos serán realizados en un plazo mayor, dentro del periodo 2026-2030 que engloba el Plan.

Este marco estratégico, explican desde la empresa municipal, “refuerza el compromiso con una gestión pública moderna, eficaz y alineada con los grandes retos globales y locales”.

Proyectos transversales y de innovación

Entre los 30 proyectos, uno de ellos supera el millón de euros en su previsión presupuestaria. Se trata del plan de renovación, mejora continua y reconversión del parque móvil. Esta actuación “supone una apuesta por la sostenibilidad organizativa y la mejora de las condiciones laborales del personal conductor y técnico”, indican desde el empresa municipal.

De la mayoría de los proyectos se esperan resultados a medio o corto plazo. Sin embargo, hay dos planificados a largo plazo. Se trata, por un lado, del proyecto Equidad Verde, con un presupuesto que no supera los 100.000 € anualmente. El proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta de diagnóstico que evalúe la cantidad, calidad y reparto de la infraestructura verde en el municipio de Rivas. Así, podrán definirse políticas públicas de mejora encaminadas a “garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios ecosistémicos generados por una infraestructura verde suficiente y de calidad”. El otro proyecto previsto hasta 2030 es la monitorización del propio Plan Nera,

Entre los proyecto hay una diversidad de temáticas, como aquellos de mejora de la gestión de la propia empresa o de movilidad sostenible. También encontramos un par de proyectos con intervención en centros educativos. Vinculado al ahorro energético se modernizarán los secadores de mano de los colegios públicos, mejorando la eficiencia de los mismos y reduciendo el consumo de papel. Además, se preven actividades de concienciación a través del PAMCE, el Programa de Apoyo Municipal a Centros Educativos.

Las macrotendencias que marcan el camino

Para entender el calado de estos 30 proyectos, es necesario mirar más allá de nuestras fronteras locales. Rivamadrid ha diseñado su estrategia identificando las grandes corrientes globales que están transformando la gestión de las ciudades modernas. Entre ellas, destaca la digitalización acelerada y la aplicación de tecnologías disruptivas para lograr una ciudad más inteligente y conectada. Asimismo, el documento estratégico pone el foco en la emergencia climática, situando la economía circular y la sostenibilidad como pilares principales. Estos retos, sumados a las nuevas demandas ciudadanas de transparencia y participación, son los que han servido de brújula para definir unas actuaciones que buscan una empresa pública más resiliente, eficiente y preparada para los desafíos del siglo XXI.

Una empresa alineada con la Agenda Urbana Rivas 2030

Los proyectos presentados no son islas independientes, sino que forman parte de un engranaje mayor: la Agenda Urbana Rivas 2030. Esta hoja de ruta municipal busca transformar Rivas en un modelo de ciudad más habitable y cohesionada, y Rivamadrid se sitúa como el brazo ejecutor clave para lograrlo. Al alinear su operativa con las dimensiones social, económica y ambiental de Rivas 2030, la empresa pública garantiza que la limpieza de nuestras calles, la gestión de los residuos o el cuidado de las zonas verdes contribuyan directamente a objetivos ambiciosos como la neutralidad climática. De este modo, la estrategia de Rivamadrid se convierte en la herramienta práctica para aterrizar las grandes metas de planificación urbana en mejoras tangibles para el día a día de la ciudadanía ripense.