EMV impulsa la rehabilitación en la calle Frida Kahlo y la Avenida de Levante

El plan actuará en seguridad, limpieza y cubiertas para mejorar la vida vecinal en el parque municipal.

La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas ha iniciado un plan de rehabilitación integral en las viviendas públicas situadas en la calle Frida Kahlo y la avenida de Levante, con actuaciones inmediatas desde marzo de 2026. El objetivo es mejorar la seguridad, el estado de los edificios y la convivencia en estos bloques de alquiler municipal, respondiendo a problemas detectados en el entorno.

El proyecto se estructura en tres líneas principales: refuerzo de la seguridad, rehabilitación física y comunitaria, y revalorización del parque público de vivienda. Según la información trasladada, no se trata únicamente de intervenciones estéticas, sino de una actuación más amplia para mejorar la calidad de vida de los residentes.

Actuaciones urgentes: limpieza, seguridad y control

Como primera fase, la EMV ha activado una intervención de choque con medidas de ejecución inmediata en los edificios de la calle Frida Kahlo y la avenida de Levante.

Entre ellas destaca una limpieza integral de las zonas comunes, que incluye retirada de enseres, mobiliario y vehículos abandonados, en coordinación con Policía Local y Rivamadrid.

También se abordarán reparaciones en iluminación y accesos, especialmente en garajes, para mejorar la seguridad en los bloques. A esto se suma el control y adecuación de espacios comunes como cuartos técnicos, así como actuaciones para mejorar la habitabilidad y el uso compartido de las instalaciones.

Otra de las medidas previstas es la revisión de la situación contractual de las personas inquilinas, dentro del proceso de reorganización del parque público.

Inversión en cubiertas y seguimiento vecinal

Una vez abordadas las actuaciones más urgentes, el plan contempla una inversión de 528.594,05 euros destinada a la rehabilitación de las cubiertas de los edificios en EMV, una de las intervenciones estructurales más relevantes del proyecto.

Esta actuación forma parte del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) de 2026, ya aprobado por el Consejo de Administración de la empresa pública.

Desde la EMV se ha comunicado el plan a los residentes y se prevé mantener reuniones con representantes vecinales para hacer seguimiento de las obras y del impacto de las medidas.

Un plan a largo plazo para evitar el deterioro

Más allá de las intervenciones inmediatas, el proyecto incluye la elaboración de un protocolo de actuación sostenido, en coordinación con distintas áreas municipales. El objetivo es evitar que la situación vuelva a deteriorarse y garantizar el mantenimiento de las mejoras en el tiempo.

Con este plan, el Ayuntamiento busca recuperar los estándares de calidad en las viviendas públicas de la calle Frida Kahlo y la avenida de Levante, dos puntos clave del parque municipal en Rivas donde se concentraban problemas de mantenimiento y convivencia.