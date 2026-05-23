La Comunidad de Madrid invierte contra el calor en las aulas pero sigue negando la financiación en Rivas

El Ayuntamiento destina más de 14 millones en la climatización de los centros frente a la «dejación de funciones» del ejecutivo regional

La Comunidad de Madrid ha sacado pecho de los casi 18 millones de euros que destina este curso escolar para paliar las altar temperaturas en los centros públicos. Una cantidad que supera en un 33 % a la inversión del año pasado. En un comunicado, el gobierno regional señala haber ejecutado cuarenta intervenciones relacionadas con la modernización de los sistemas de climatización en los colegios de la Comunidad. Una serie de medidas con las que el ejecutivo madrileño asume las competencias a la hora de mejorar las infraestructuras para luchar contra las altas temperaturas en los colegios.

Estas actuaciones chocan directamente con la actitud que muestra el gobierno de Ayuso ante la petición del Ayuntamiento de Rivas de que la Comunidad de Madrid se haga responsable del proyecto de climatización. El municipio lleva meses enfrascado en un cruce de acusaciones entre el consistorio y el gobierno regional sobre si el proyecto es competencia local o autonómica. Ahora, con el anuncio de estas actuaciones, la Comunidad de Madrid reconoce de manera indirecta su responsabilidad a la hora de financiar la climatización en las aulas.

La climatización en las aulas, una disputa eterna entre Rivas y el gobierno regional

Hace casi dos años de que el debate sobre quién tiene las competencias para actuar en los centros públicos llegó al pleno municipal. Desde ese momento, el Ayuntamiento señala que la responsabilidad de financiar la climatización recae sobre la Comunidad de Madrid al tratarse de un tema de infraestructura.

La ley que regula las bases del régimen local establece que los ayuntamientos son responsables de la «conservación y el mantenimiento de los centros educativos públicos», un punto qué para el Partido Popular en Rivas es la prueba de que es el Ayuntamiento quien debería responsabilizarse del proyecto. Sin embargo, tal y como defienden desde el consistorio, las reformas estructurales (en la que se incluiría la aerotermia) corresponden al gobierno de la región. Un ejemplo que usa el Ayuntamiento es el caso de Andalucía, donde el presidente Moreno Bonilla se hizo cargo de los planes de bioclimatización.

«El debate (sobre la competencia) ya está resuelto», ha sentenciado la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo. Además de dejar en evidencia el doble rasero del ejecutivo autonómico, la regidora ha señalado que la inversión es «del todo insuficiente» para el conjunto de la región. «Con la quita de la deuda del Gobierno a las comunidades autónomas nos daba para climatizar los centros», ha criticado la alcaldesa haciendo referencia a los más de 8 millones y medio de euros que el gobierno de Ayuso rechazó del ejecutivo central.

Los colegios de Rivas tendrán aerotermia pese a la inacción autonómica

Desde la Federación de Asociaciones de Parientes de Alumnado (FAPA) de Rivas coinciden en que lo mucho que desear que dejan estas cifras. Solo la inversión municipal que ha hecho el Ayuntamiento en la primera fase del proceso de climatización supera los 14 millones de euros. Una cantidad que no se aleja mucho de los 17,8 millones que ha anunciado la Comunidad de Madrid, si bien en la inversión municipal se incluye también el coste de externalizar la gestión del suministro eléctrico por unos 600.000 euros anuales.

FAPA Rivas también denuncia la negativa del gobierno autonómico a asumir el coste del proyecto, un rechazo que consideran «absolutamente político» pero que no se corresponde con la legalidad. Además, dice, el número de centros que se beneficia de esta inversión es muy reducido en comparación al total de centros públicos que existen en la región.

Frente a la «dejación de funciones» de la que acusan al ejecutivo regional, el Ayuntamiento de Rivas ha asegurado que va a «garantizar las condiciones de confort térmico» en los centros. Para ello, y a pesar de que la competencia es autonómica, han decidido sacar adelante el proyecto a partir de las arcas municipales. La primera fase, que cuenta con una inversión de 14,4 millones de euros, incluye cinco escuelas infantiles y cuatro colegios de Rivas, aunque el consistorio ha informado que se llevará a cabo en todos los centros públicos del municipio.