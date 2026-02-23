Rivas adjudica la gestión energética de nueve centros educativos públicos durante 15 años

El nuevo sistema permitirá la climatización durante todo el año.

La Junta de Gobierno de Rivas Vaciamadrid ha adjudicado a Edison Next Spain la gestión energética, así como el mantenimiento de los equipos de aerotermia en 9 centros educativos. El contrato incluye la sustitución de los actuales sistemas de calefacción a gas por equipos de aerotermia capaces de proporcionar tanto calefacción como refrigeración, optimizando a su vez el consumo energético. Así, destaca el ayuntamiento, “se reducirá de forma significativa la factura energética de cada centro y se reducirán la huella de carbono y las emisiones de CO2 a la atmósfera”.

“Dejación de funciones de la Comunidad de Madrid”

El Ayuntamiento de Rivas denuncia “la dejación de funciones de la Comunidad de Madrid” al no realizar esta climatización. El gobierno local realiza este contrato como respuesta “a una demanda de la comunidad educativa, que se enfrenta cada curso a temperaturas más altas durante las primeras y últimas semanas de cada curso escolar”.

El gobierno local ha explicado que los trabajos estarán finalizados al inicio del próximo curso escolar. Aunque se empiece a partir de abril a realizar trabajos e estudios previos o ajustes de los proyectos o trabajos en los cuartos de calderas, será durante las vacaciones escolares cuando se desarrollen el grueso de los trabajos.

Plan por fases

Este primer contrato mixto incluye a nueve centros educativos, aunque el gobierno local ha informado que se llevará a cabo en todos los centros públicos, por fases. La primera fase incluye las cinco escuelas infantiles de titularidad municipal: El Dragón, Luna Lunera, Platero, Rayuela y Pipi Langstrum. También incluye 4 colegios con sus pabellones deportis: CEIP Mario Benedetti, CEIP El Olivar, CEIP Jarama y CEIP Las Cigüeñas.

El coste total del contrato será de 14,3 millones de euros, impuestos incluidos. Durante 2026 el Ayuntamiento abonarán 240.000 €. Después, cada año hasta 2041 se abonarán 950.000 €. Este importe incluye las obras de mejora y renovación de las instalación, así como las mejores en medidas de eficiencia energética. También se incluye la gestión energética, el mantenimiento y garantías del sistema.

Este modelo de gestión es también el que el Ayuntamiento a utilizado para la contración de la climatización del edificio de vestuarios del campo de atletismo del recinto municipal Cerro del Telégrafo.