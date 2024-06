Coles climatizados: el Pleno debate quién debe hacerse cargo

El pleno municipal centra su debate en las competencias para actuar en los centros educativos

Tras el tradicional minuto de silencio por las cuatro mujeres asesinadas por violencia machista desde el último pleno, éste estuvo monopolizado por el cruce de acusaciones entre Gobierno y oposición sobre si las actuaciones en los centros educativos para climatizarlos y hacer frente a las altas temperaturas eran competencia local o autonómica. Por tanto, si debía de hacerse cargo de los coles climatizados la administración que lidera Isabel Díaz Ayuso o el consistorio que encabeza Aída Castillejo.



En el primer punto, se procedió a la sustitución del edil popular que cursó su dimisión del Pleno. Janette Novo (PP) agradeció al concejal saliente Ignacio Checa su trabajo. Explicó que la salida se debe a motivos laborales que le llevan lejos de Rivas y de Madrid. “Los buenos resultados y el número de concejales que hemos obtenido también es mérito suyo”, afirmó la líder popular sobre Checa. En 2019, este ya ex concejal se presentó por la formación “Contigo”, para luego dar el salto al equipo azul en 2023. La alcaldesa Aída Castillejo se sumó al reconocimiento a “quienes dan el paso para ser concejal en una ciudad tan exigente como es Rivas”.

El pleno aprueba pedir a la Comunidad que se haga cargo de la climatización de los coles

El Grupo Municipal IU-VQ-MM presentó una moción a la que se adhirió el Grupo Municipal Socialista. En la misma, demandaron a la Comunidad de Madrid «la climatización, adecuación térmica y eficiencia energética de los centros educativos de Rivas».

La agrupación de izquierdas recuerda «las temperaturas extremas fruto del cambio climático» que afectan a que la «infancia y la juventud disfruten en las aulas de unas condiciones de habitabilidad dignas». De este modo, ambas formaciones se sumaron a la Iniciativa Legislativa Popular que exige un marco legal que proteja a los centros públicos en estas circunstancias.

La iniciativa ha sido impulsada por la FAPA Giner de los Ríos, CCOO, UGT y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales. Manifiestan que las «temperaturas inaceptables» que el alumnado padece en las aulas «repercute en la convivencia, puede afectar a la salud, y perjudica en el proceso de aprendizaje y el rendimiento académico», según explicaron los proponentes en una nota de prensa.

«Los ayuntamientos no podemos hacer inversiones ni mejoras estructurales, éstas son competencia de la Comunidad de Madrid», afirmaron acogiéndose al artículo 25.2.N de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que limitan las competencias municipales a «conservación y mantenimiento».

El PP defiende que es el Ayuntamiento el que debe hacerse cargo de la climatización escolar

“A ustedes se les da muy bien reclamar dinero a la Comunidad de Madrid”, afirmó María Jesús Guardiola. La concejal no adscrita que también hizo afirmaciones negacionistas del cambio climático como que las agencias encargadas del clima “no pueden predecir el clima a 15 años”, confundiendo el clima y el tiempo atmosférico.

Eliana Palacios (Vox) afirmó que “hay propuestas de sentido común”, por lo que apoyarán las medidas que garanticen el bienestar térmico en las aulas. No obstante, incidió en que “siempre han sido frecuentes las olas de calor en verano”. “Son niñas y jóvenes”, recordó la edil socialista Elena Muñoz. La concejala recordó que las medidas de ventilación actuales son insuficientes. Muñoz (PSOE) negó que la climatización sea competencia local, recordando que “está regulado por Ley y son de la Comunidad de Madrid”.

Volvemos a las “adhesiones perezosas”, le recriminó Jesús Martínez Caballero (PP) a los ediles socialistas por adherirse a la moción del grupo municipal IU-VQ-MM sobre los coles climatizados, en vez de presentar una propia. “La ley es muy clara, recoge que la conservación y mantenimiento de los centros es tarea suya”, defendió el edil del PP frente a los concejales del gobierno local. También criticó al gobierno local por haber celebrado las últimas Olimpiadas escolares con altas temperaturas.

La izquierda pide a la derecha que salga del «Ayusoverso» e invierta en la educación pública

Charo Sandoval (concejala de Educación) insistió en que algo tan crítico como la climatización se trata de algo que forma parte de la “estructura” de los centros educativos, por lo que sería competencia de la Comunidad de Madrid. La edil de Más Madrid Rivas afeó al Partido Popular que las inversiones en educación sigan “en la cola de impresión”, recordando que existe un plan autonómico en esta materia. Muñoz (PSOE) afirmó “me sorprende tanta condescendencia de un hombre tan joven”, respecto a la intervención del edil popular, al que le criticó que siga en su “Ayusoverso” y no se atreva a cuestionar los “daños en los servicios públicos” que provocan los recortes de Milei, premiado por Isabel Díaz Ayuso y el gobierno autonómico. “Estos colegios se merecen que apoyen la moción, se merecen una política de todos”, concluyó Elena Muñoz, reclamando también la climatización de los coles a Ayuso.

“¿Es insolvencia o mala fé?”, criticó Caballero (PP). El edil popular defendió que su programa electoral fue el único que incluyó medidas de climatización en los coles, algo que también reclamó el PSOE de Cartagena o los ediles de MM en la capital a los respectivos alcaldes del PP. Sandoval (concejala de Educación) recordó que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en educación pública y la tercera que más invierte en educación privada, por lo que reclamó al PP el cumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local.

Con catorce votos a favor de los partidos de gobierno, 8 en contra del PP y 2 abstenciones de Vox y la concejal no adscrita, la moción salió aprobada.

No solo coles climatizados: A debate el mantenimiento de las instalaciones deportivas

A continuación, Janette Novo (PP) explicó que reciben quejas vecinales del estado del césped del campo de fútbol Casa Grande. O las grietas en canchas de tenis de los polideportivos, entre otros ejemplos. La instalación de techados para dar sombra o de redes para evitar la pérdida de pelotas son otras de las propuestas del grupo municipal popular. Novo (PP) afirmó que “debemos cuidar la imagen de nuestro municipio” entre los equipos visitantes, árbitros y demás deportistas.

El listado completo de medidas de mejora y rehabilitación que se proponen aparece detallada en la moción que presentaron. “Rivas, Ciudad del Deporte” tiene que dejar de ser “propaganda”, afirmó Novo (PP). La edil criticó personalmente la gestión de Mónica Carazo (concejala de Deporte), a la que acusó de “no dejarse la piel”.

Carazo (PSOE) defiende su gestión y detalla los avances

Por el grupo socialista, la propia Mónica Carazo (concejala de Deportes) manifestó estar de acuerdo con muchas de las mejoras propuestas. “Muchas de las cuáles están en marcha y otras cuantificadas y planificadas”, explicó. Pero, “lo que pide el PP no es viable”, sostuvo Carazo. La concejala recordó que hay normas de contratación y de estabilidad en el gasto. Por lo que recriminó al PP que no incluyera estas propuestas en el debate del Presupuesto de 2024. Es ahí, según Carazo, cuando deberían haberse incluido estas propuestas que ascienden a más de un millón de euros. También llevan meses de tramitación, por lo que no da tiempo a ejecutarlas en verano, según la líder socialista.

“Conocemos el deterioro y desgaste que sufren las instalaciones, pero no pueden acometerse todas las actuaciones a la vez”, explicó Carazo. La concejala de deportes afirma que se establecen “prioridades” en reunión con las partes interesadas. También agradeció al personal de limpieza y mantenimiento su labor. Por último, recordó que se han presupuestado ya 700.000 euros de inversiones para renovar el césped del campo de fútbol de Casa Grande. Entre otras reparaciones, como la renovación de la maquinaria de los gimnasios municipales acometida en 2023.

El concejal de Hacienda traslada la «certeza» de que las inversiones deportivas han aumentado

Por parte de IU-VQ-MM, José Luis Alfaro, insistió que “gobernar es gestionar las dificultades y hay que valorar el trabajo de coordinación con los clubes para priorizar inversiones”. Alfaro (IU) ha recordado que se ha incrementado un 20% el gasto corriente dedicado a la Concejalía de Deportes. En los presupuestos de este año, también se recogieron un millón y medio de euros para inversiones. “Traslademos un mensaje de certeza, en vez de dar falsas expectativas sobre lo que necesita sus tiempos y plazos”, concluyó el también edil de Hacienda.

La edil Janette Novo (PP) insistió en que “usted (la concejala de deportes) no ha acometido todo lo que prometió” y pidió más voluntad política. “¿Sabe usted cuánto llevan los tornos de acceso a las pistas de atletismo sin funcionar?”, preguntó retóricamente. Mónica Carazo (PSOE) incidió en que las licitaciones se pueden hacer cuando están presupuestadas. Por lo que “no hay que llamar a engaño a los vecinos y las vecinas de Rivas”, afirmó. Además, recordó Carazo que las inversiones cuantiosas que se detallan necesitan de contratos mayores “que apenas daría tiempo a adjudicar y acometer de aquí a final de año”. La concejala de deportes recordó al PP que no hizo ninguna enmienda para mejorar las instalaciones deportivas en el debate de Presupuestos.

“Ha quedado claro el compromiso de ejecución de esas actuaciones por parte del equipo de gobierno”, concluyó también Alfaro (IU). El concejal recordó -por ejemplo- que la sustitución del tartán de la pista de atletismo ya está licitada. Los votos de la oposición no fueron suficientes para que la moción popular saliera aprobara.

Interpelación: el PP insiste sobre los coles climatizados y la actuación municipal

A continuación, Jesús Martínez Caballero (PP) volvió sobre el tema estrella del pleno. Recordó que ha habido actuaciones como las del Ayuntamiento de Bustarviejo que se han realizado con medios económicos del Plan de Inversión Regional. El edil afeó al gobierno local que no haya solicitado medidas en el marco de este plan.

Charo Sandoval (concejala de educación) volvió a insistir en que “climatizar las aulas no es una obra de conservación ni de mantenimiento”. Además, recordó que las actuaciones periódicas que previenen el deterioro son responsabilidad del Ayuntamiento, pero que una obra de mejora de infraestructura como la climatización es responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Cerrando el debate, Sandoval (MM) ejemplificó con la Junta de Andalucía que son los gobiernos autonómicos los que deben llevar a cabo estas actuaciones.