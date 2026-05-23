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El Ayuntamiento dará formaciones sobre la Comunidad Energética Rivas Renovable

Al fondo se ve una hilera de modernos edificios de apartamentos, mientras que una casa en primer plano con tejado de tejas rojas presenta múltiples paneles solares y un dispositivo Borrador automático instalado en la parte superior. El cielo está parcialmente nublado.

La iniciativa municipal ofrecerá tres sesiones gratuitas sobre autoconsumo y gestión energética

La Comunidad Energética Rivas Renovable pondrá en marcha a finales de mayo un nuevo programa de formación dirigido tanto a personas socias como a vecinos interesados en participar en este modelo de energía compartida en Rivas-Vaciamadrid. Las sesiones, organizadas por la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) del Ayuntamiento, se celebrarán los días 26, 27 y 28 de mayo en la sala Pedro Zerolo.

El objetivo de esta formación es explicar cómo funcionan las comunidades energéticas, qué ventajas pueden tener para la ciudadanía y cómo se aplicará este modelo en el municipio. Además, se abordarán cuestiones relacionadas con el autoconsumo colectivo, la gestión económica y el funcionamiento diario de la entidad.

Formación sobre normativa y modelos energéticos

La primera jornada tendrá lugar el martes 26 de mayo, entre las 17:00 y las 21:00 horas, bajo el título “Fundamentos, marco normativo, modelos jurídicos y de negocio”. Durante la sesión se analizarán los aspectos legales y organizativos de las comunidades energéticas, así como diferentes fórmulas de gestión y financiación.

La OTC plantea esta formación como una herramienta para que las personas implicadas en la Comunidad Energética Rivas Renovable comprendan mejor el funcionamiento de este tipo de iniciativas y puedan participar en su desarrollo.

Autoconsumo y cubiertas privadas en Rivas

La segunda sesión se celebrará el miércoles 27 de mayo, también de 17:00 a 21:00 horas. En este caso, la formación estará centrada en la aplicación práctica del proyecto en Rivas, especialmente en el ahorro energético mediante autoconsumo y en el posible uso de cubiertas privadas para instalaciones solares compartidas.

La última jornada será el jueves 28 de mayo, de 17:00 a 20:30 horas, y abordará la gestión diaria de la comunidad energética, incluyendo seguimiento técnico, administración y sostenibilidad económica a medio plazo.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse a través del formulario habilitado por la organización.

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