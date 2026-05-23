El Ayuntamiento dará formaciones sobre la Comunidad Energética Rivas Renovable

La iniciativa municipal ofrecerá tres sesiones gratuitas sobre autoconsumo y gestión energética

La Comunidad Energética Rivas Renovable pondrá en marcha a finales de mayo un nuevo programa de formación dirigido tanto a personas socias como a vecinos interesados en participar en este modelo de energía compartida en Rivas-Vaciamadrid. Las sesiones, organizadas por la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) del Ayuntamiento, se celebrarán los días 26, 27 y 28 de mayo en la sala Pedro Zerolo.

El objetivo de esta formación es explicar cómo funcionan las comunidades energéticas, qué ventajas pueden tener para la ciudadanía y cómo se aplicará este modelo en el municipio. Además, se abordarán cuestiones relacionadas con el autoconsumo colectivo, la gestión económica y el funcionamiento diario de la entidad.

Formación sobre normativa y modelos energéticos

La primera jornada tendrá lugar el martes 26 de mayo, entre las 17:00 y las 21:00 horas, bajo el título “Fundamentos, marco normativo, modelos jurídicos y de negocio”. Durante la sesión se analizarán los aspectos legales y organizativos de las comunidades energéticas, así como diferentes fórmulas de gestión y financiación.

La OTC plantea esta formación como una herramienta para que las personas implicadas en la Comunidad Energética Rivas Renovable comprendan mejor el funcionamiento de este tipo de iniciativas y puedan participar en su desarrollo.

Autoconsumo y cubiertas privadas en Rivas

La segunda sesión se celebrará el miércoles 27 de mayo, también de 17:00 a 21:00 horas. En este caso, la formación estará centrada en la aplicación práctica del proyecto en Rivas, especialmente en el ahorro energético mediante autoconsumo y en el posible uso de cubiertas privadas para instalaciones solares compartidas.

La última jornada será el jueves 28 de mayo, de 17:00 a 20:30 horas, y abordará la gestión diaria de la comunidad energética, incluyendo seguimiento técnico, administración y sostenibilidad económica a medio plazo.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse a través del formulario habilitado por la organización.