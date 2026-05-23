Rivas destinará más de 235 mil euros en ayuda internacional a países como Cuba y Palestina

El Festival Sáhara Libre, que recibe parte de esta contribución, se celebra en el Auditorio Miguel Ríos el 23 de mayo

El Ayuntamiento de Rivas destinará más de 235 mil euros a 9 proyectos de cooperación internacional. Entre los países beneficiarios de estos proyectos de cooperación están Cuba, Palestina y los campamentos de refugiados del Sáhara. También habrá convenios con entidades que trabajan en Colombia y Etiopía.

Cuba y Palestina, en el foco mediático internacional

Cuba es uno de los países que más necesita de la solidaridad internacional en este momento, y algunos de los proyectos anunciados irán a la isla caribeña. El país, sumido en una inestabilidad energética estructural, lleva años sufriendo cortes de luz. Una crisis que vive uno de sus momentos más inciertos debido a las amenazas de Trump sobre la isla, tras meses de intensificación del bloqueo en los que incluso ha habido asesinatos de civiles en embarcaciones por parte de la Armada norteamericana.

El primero de los convenios se ha firmado con la Asociación SODEPAZ, un acuerdo de casi 25 mil euros para la instalación de un sistema fotovoltaico en las instalaciones de la Editorial de la Mujer y la Federación de Mujeres Cubanas. Además, parte de este dinero irá destinado a prestar apoyo humanitario a las víctimas del huracán Melissa. El segundo acuerdo entre Rivas y la entidad que trabaja en la isla consiste en una inversión de 10.500 euros para un proyecto de soberanía energética dirigido a la protección de la infancia en Santiago de Cuba.

Otro de los territorios hermanados con Rivas y para el que se han cerrado tres acuerdos de cooperación es Palestina. El Ayuntamiento ha ratificado su convenio con Pallasos en Rebeldía para el apoyo a una red de escuelas de circo en la región, un proyecto al que irán destinados 21.000 euros. Por otro lado, Rivas financiará un plan de apoyo escolar y psicológico a la infancia y las mujeres en Nablus, una ciudad palestina ubicada al norte de Cisjordania. Además, el consistorio invertirá 15.000 euros en ayudas a la UNRWA para dar respuesta sanitaria a la franja de Gaza.

El Festival Sáhara Libre celebra 50 años de la República Árabe Saharaui Democrática

La Asociación Rivas Sahel ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Rivas que ronda los 100 mil euros, una inversión destinada a trabajos sobre el terreno, en los campamentos de refugiados, y acciones para la sensibilización. Entre los proyectos que organiza la ONG están la iniciativa Vacaciones en Paz, en la que las familias de Rivas acogen a niños saharauis en verano, y 4×4 Solidario. Esta último tiene como finalidad llevar vehículos, material médico y ayuda humanitaria en general para asistir a los campos de refugiados.

Siguiendo con su compromiso con el Sáhara, Rivas celebra este sábado 23 de mayo el Festival Sáhara Libre. El evento, que tendrá lugar en el Auditorio Miguel Ríos, conmemora el 50º aniversario de la República Árabe Saharui Democrática. El festival tiene en el cartel a artistas de la talla de Pedro Guerra, Alejandro Astola o Sara Socas.

Además, se han firmado convenios con dos entidades que trabajan en Colombia, por una cantidad de casi 34 mil euros. La asociación XXI Solidarios ha cerrado un acuerdo con Rivas para sacar adelante un proyecto de reconstrucción de viviendas en la Comunidad de Paz y San José de Apartadó. Además, Cruz Roja Española recibirá en torno a 20 mil euros para financiar un proyecto de ayuda humanitaria dirigido a las más de 900 familias afectadas por las inundaciones que tuvieron lugar en febrero en el país latinoamericano.

Finalmente, al otro lado del mundo, en Etiopía, el Ayuntamiento invertirá parte de este paquete de ayudas de cooperación internacional al proyecto Alimentando la educación.

La elección de los proyectos que ha anunciado el consistorio nace de la participación ciudadana y las entidades a través del Consejo de Cooperación.