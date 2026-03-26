El Pleno municipal reprueba a la concejala del PP Amara Gómez

La moción pidiendo crear un centro público de formación profesional sale adelante con la abstención de la oposición

El pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha censurado la actuación de la concejala del PP Amara Gómez por lo que, desde Izquierda Unida-MM-VQ (grupo municipal responsable de la moción), califican de «conflicto de intereses». El portavoz de la formación, José Luis Alfaro, acusa a la concejala popular de obstaculizar de manera activa el proceso de climatización de las aulas desde su cargo como directora del CEIP Las Cigüeñas. “Es una decisión política alineada con la posición de la señora Ayuso”, ha señalado Alfaro.

La portavoz del PP en Rivas, Janette Novo, ha defendido a la concejala popular, a quien se ha referido como una “profesional íntegra y honesta”. Novo ha reivindicado la trayectoria profesional de su compañera. Así, ha recordado que lleva más de veinte años como directora del centro, así como su etapa como representante sindical. Por último, la líder de los populares ha querido quitar peso a la reprobación. Afirmó con dureza que procedente de un grupo caracterizado por su “bajeza moral”.

El plan de climatización origina la polémica con Amara Gómez

La moción contra Amara Gómez ha puesto en el centro la polémica que gira en torno al plan de climatización de los centros escolares ripenses. Por un lado, el Ayuntamiento señala que la responsabilidad de su financiación recae sobre la Comunidad de Madrid al tratarse de un tema de infraestructura. De este modo, pusieron de ejemplo los planes de climatización que puso en marcha Moreno Bonilla en Andalucía. Sin embargo, la oposición exige al consistorio que se encargue de la aerotermia como hizo con la implantación de paneles solares en los centros.

En su intervención, Janette Novo ha hecho referencia a la carta escrita por los directores de los centros educativos de Rivas en la que critican la gestión del proyecto. En dicho documento, explicó la edil, denuncian que el Ayuntamiento “impuso” el plan a los docentes. Por su parte, José Luis Alfara ha querido dejar claro que, a falta de respuesta por parte de la Comunidad, por el momento el Ayuntamiento va a invertir 15 millones de euros para la climatización. El portavoz ha pedido altura de miras de cara a que el proyecto salga adelante.

La reprobación ha salido adelante con los votos a favor de los grupos de gobierno (IU-MM-VQ y el PSOE). Por contra, el PP, Vox y la concejala no adscrita, María de los Ángeles Guardiola, se opusieron a la misma. Una vez aprobada la moción, los concejales del grupo municipal popular se han levantado para aplaudir a su compañera.

El pleno aprueba la construcción de un centro público de FP

El secretario general del PSOE de Rivas, Alberto Cabeza, ha defendido la construcción de un centro público integrado de formación profesional en Rivas. El líder de los socialistas ha querido reivindicar la importancia que tienen este tipo de estudios hoy en día, al mismo tiempo que señalaba la escasa oferta pública que existe en Madrid. Según Cabeza, se trata de la comunidad autónoma con el menor porcentaje de estudiantes de formación profesional en centros públicos de toda España.

En palabras del líder socialista, Rivas no es una excepción, ya que la FP “es testimonial” en el municipio. La situación de este tipo de estudios en el sistema público está relacionado con la crisis que vive la escolarización en el municipio, denuncia el concejal socialista, donde en algunos cursos, como en 1º de la ESO, la demanda de plazas supera la oferta.

La izquierda recuerda la emergencia educativa en Rivas

A la moción del PSOE se ha unido el grupo municipal de Izquierda Unida-MM-VQ. La concejala de Educación, Charo Sandoval, ha señalado en su intervención que en Rivas no se inaugura un instituto desde 2005. Según la concejala, a la falta de nuevos centros se une los problemas de infraestructura que sufren los colegios e institutos.

Jesús Martínez Caballero, portavoz adjunto del PP en Rivas, ha querido trasladar la crisis educativa que vive el municipio al ámbito nacional. El concejal ha culpado al Gobierno de España de los problemas que sufre la juventud española. “Estamos frente a una generación a la que se le está negando el futuro”, afirmó. El popular ha defendido la gestión de la Comunidad de Madrid frente a las críticas de Sandoval. Sin embargo, reconoce que todavía queda mucho por hacer. “Nosotros tenemos la mala costumbre de ser muy ambiciosos con los vecinos de Rivas”, ha ironizado el concejal.

A pesar del debate entre gobierno y oposición, la moción ha salido adelante con 15 votos a favor y la abstención de la oposición.