IU Rivas toma la iniciativa con una ronda de contactos

La nueva dirección de la formación de izquierdas se reunirá con las demás fuerzas progresistas y con el tejido social de la ciudad

Izquierda Unida Rivas (IU Rivas) ha celebrado su primera asamblea tras la renovación de su dirección local, que tuvo lugar el pasado 12 de abril. Dicha asamblea eligió a Aída Castillejo como nueva coordinadora. De este modo, el pasado domingo comunicaron a su militancia la reorganización interna de la dirección recién electa. Tanto Castillejo como Pedro del Cura remarcaron que supone el inicio de una nueva etapa y una nueva ronda de contactos, en una de las principales fuerzas políticas del municipio, ya que actualmente ostentan la Alcaldía dentro de un gobierno de coalición con el PSOE y con sus socios de coalición (Más Madrid, junto a Verdes Equo).

Durante la asamblea, la nueva ejecutiva trasladó a la militancia sus principales líneas de actuación para esta etapa. Entre ellas, destacó la apertura de una ronda de contactos con fuerzas políticas progresistas del municipio. Según la organización, el objetivo de estos encuentros es compartir diagnósticos sobre la situación política, social y económica de Rivas, así como abordar los retos del actual ciclo político para las izquierdas a nivel local.

En este contexto, la nueva dirección ha anunciado su intención de reforzar la interlocución tanto con sus socios de gobierno como con el conjunto del espacio progresista. Por tanto, la ronda de contactos incluye también a Podemos, formación que en la actualidad no cuenta con representación en el Pleno municipal.

El nuevo equipo estará formado, junto a Aída Castillejo (Coordinadora), por Tania Darriba (Redes), Soraya Pacios (Comunicación) y Pedro del Cura (Organización). Además de David Boyer, Manu Castro, Carolina Díez y Tristán González, sin responsabilidad específica. El portavoz del Grupo Municipal, José Luis Alfaro, participará en las reuniones como invitado permanente.

IU Rivas también prevé ampliar este proceso de diálogo al tejido social del municipio, incluyendo asociaciones vecinales, plataformas ciudadanas y colectivos. Especialmente, las vinculadas a ámbitos como la educación o la sanidad, en un contexto marcado por las movilizaciones ciudadanas en defensa de los servicios públicos. Protestas que tienen en el encierro educativo del CEIP Mercedes Vera el más reciente conflicto con la Comunidad de Madrid.

IU Rivas, una izquierda de calle y de gobierno

La organización destaca su trayectoria de interlocución con los principales movimientos sociales de la ciudad, «una relación sostenida en el tiempo pese a su papel institucional», destaca uno de sus militantes. Fuentes de IU subrayan que esta interlocución se ha extendido también a sectores y actores locales que no han estado tradicionalmente alineados con posiciones de la izquierda transformadora. Lo que, a su juicio, ha contribuido a que los niveles de polarización no alcancen las cotas de otros municipios, logrando «una cohesión en el trabajo por el bienestar de las y los ripenses», sostienen, «haciéndonos cargo de la pluralidad de intereses y visiones».

Además, el área de Comunicación también ha anunciado su intención de reforzar la relación con los medios de comunicación locales. En este sentido, se prevén encuentros con cabeceras como Zarabanda, medio decano de Rivas-Vaciamadrid. Así como con otros diarios exclusivamente digitales como Rivas Actual o Diario de Rivas, con el objetivo de mejorar «los canales de comunicación». De este modo, dando a conocer mejor la actividad política y social de la organización.

La nueva dirección enmarca estos cambios en un contexto de continuidad institucional, pero también de «construcción colectiva de alternativas». Todo ello, con el foco puesto en ampliar la mayoría de las izquierdas en el Pleno local y revalidar la Alcaldía. Lo cual les permitiría dotar de un nuevo impulso a la acción de Gobierno tras las elecciones municipales de 2027. Pretenden que una victoria sirva para mejorar la «calidad y accesibilidad» de los servicios públicos de los que disfrutan los vecinos de Rivas-Vaciamadrid.