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Arranca el encierro por las obras en el CEIP Mercedes Vera

Un nutrido grupo de personas, muchas de ellas con camisetas verdes, se reúnen al aire libre en una zona de césped frente a un moderno edificio de apartamentos y un muro amarillo durante un encierro diurno para protestar por el retraso de las obras en el CEIP Mercedes Vera.

Más de 200 familias participan en una protesta nocturna en el centro educativo de Rivas

El encierro educativo en el CEIP Mercedes Vera ha arrancado este viernes en Rivas-Vaciamadrid con una altísima participación. Más de 200 familias se han sumado a la jornada reivindicativa para exigir avances en las obras del centro. La protesta que se prolongará durante toda la noche en las instalaciones del colegio.

Este encierro por las obras refleja el compromiso y la preocupación de la comunidad educativa. El Mercedes Vera es el nombre con el que lo identifican las familias y el Ayuntamiento, tras la votación ciudadana. Por el contrario, la denominación oficial es CEIP Hispanidad, la designada por la Comunidad de Madrid.

Durante la tarde, el recinto ha acogido asambleas, talleres infantiles, pancartas y batucadas, en una movilización que ha combinado reivindicación y ambiente familiar. Muchas familias han participado en las actividades y parte de ellas permanecerán en el centro durante toda esta noche como símbolo de protesta.

Un nutrido grupo de personas, muchas de ellas con camisetas verdes, se reúnen al aire libre en una zona de césped frente a un moderno edificio de apartamentos y un muro amarillo durante un encierro diurno para protestar por el retraso de las obras en el CEIP Mercedes Vera.
Una valla de alambre en el CEIP Mercedes Vera muestra una pancarta en español y adornos de papel. Detrás de la valla, personas con camisas verdes trabajan cerca de una gran lámina pintada en el suelo.
Una pancarta negra fijada a una valla del CEIP Mercedes Vera muestra las palabras COLE DIGNO en amarillo y YA en grandes letras rojas y blancas, con materiales de construcción en el fondo.

“No hay más aulas”: el problema del CEIP Mercedes Vera

La presidenta de la AFA del centro (y de FAPA Rivas), Mavi López, ha explicado que el objetivo principal del encierro es visibilizar la situación concreta del colegio y el retraso en las obras: “Está paralizada la construcción y nos quedamos sin espacios para el próximo curso, ya no hay más aulas”.

Según ha señalado López, la falta de avances en las obras del CEIP Mercedes Vera está provocando que el centro funcione con limitaciones estructurales (sin bibliotecas y otras instalaciones esenciales para prestar una docencia completa), lo que afecta directamente al día a día del alumnado y del profesorado. La comunidad educativa reclama una actuación urgente que permita retomar los trabajos y completar las instalaciones pendientes.

Un gran grupo de personas, entre adultos y niños, se reúnen al aire libre en una zona de césped cerca del CEIP Mercedes Vera. Muchos llevan camisetas verdes. Una grúa y varios edificios de apartamentos señalan obras en curso en el fondo.
Un nutrido grupo de personas, muchas de ellas con camisetas verdes, se reúnen al aire libre cerca del CEIP Mercedes Vera, en una zona de césped detrás de una valla metálica. Algunos adultos tienen niños en brazos y charlan, mientras al fondo se ven obras y edificios de apartamentos con una grúa.

Encierro por las obras y ante la emergencia educativa en Rivas

Más allá del caso del Mercedes Vera, la portavoz de FAPA Rivas ha enmarcado el encierro por las obras dentro de un problema más amplio. “Toda la situación de emergencia educativa que está viviendo Rivas, con caos en las matriculaciones, falta de FP… hay un montón de carencias en la ciudad”, declaró. Las entidades reclaman también más atención a la diversidad, ya que escasean los recursos en este ámbito.

En el mismo sentido, otras de las familias que han acudido al encierro por las obras denuncian problemas estructurales como la saturación de centros. También señalan la falta de planificación y la incertidumbre en los procesos de escolarización. Una situación que, aseguran, se repite en distintos niveles del sistema educativo público del municipio. «El gobierno de Ayuso deteriora lo público para que la gente se vaya…y la privada haga más caja», denuncia otra de las vecinas.

Varias personas permanecen de pie junto a grandes pancartas colocadas en una acera pavimentada. Las pancartas, relacionadas con el encierro en el CEIP Mercedes Vera, muestran mensajes en negrita, pintados a mano con letras rojas y blancas, aunque algunas palabras están parcialmente oscurecidas.
Dos mujeres conversan en el CEIP Mercedes Vera, cerca de una pared amarilla brillante, mientras otras tres están cerca; una mujer gesticula con la mano mientras conversan a la luz del sol.
Un grupo de personas, entre las que hay niños y adultos, conversan cerca de un edificio junto a pancartas y sábanas colocadas sobre el césped. Algunos llevan camisetas verdes mientras se reúnen en el CEIP Mercedes Vera para hablar de obras, con edificios urbanos al fondo.
Un grupo de personas se encuentra frente al CEIP Mercedes Vera, un edificio blanco con persianas negras cerradas. Algunos hablan, llevan bolsos o chaquetas, y uno de ellos lleva un tatuaje en el brazo. El grupo parece estar reunido casualmente durante el encierro.

Apoyo político y vecinal a las protestas de la comunidad educativa

La protesta cuenta con el respaldo de la FAPA, la Plataforma de Emergencia Educativa y la AFA del centro, además de vecinos del municipio. Durante la jornada han estado presentes representantes de Izquierda Unida, Más Madrid, PSOE y Verdes Equo, entre ellos la diputada autonómica María Pastor, perteneciente a Más Madrid.

No han asistido representantes del Partido Popular ni de otras formaciones de la oposición (como Vox), según la organización del encierro por las obras y la jornada reivindicativa.

Un grupo de personas, muchas con camisetas verdes, se reúnen al aire libre cerca del CEIP Mercedes Vera, un edificio moderno. Algunos tocan instrumentos musicales mientras otros observan. El cielo está despejado y entre la multitud hay varios niños.
Un grupo de personas se encuentra frente al CEIP Mercedes Vera, un edificio de paredes blancas y ventanas enrejadas. Algunos hablan y visten ropa informal. A la izquierda se ve un cochecito, posiblemente debido al encierro de las obras en curso.
Un grupo de personas se reúne cerca del CEIP Mercedes Vera, en una zona de césped con sillas y lonas esparcidas. Al fondo se ve una grúa de obras cercanas y edificios de viviendas más alejados.
Una obra con un gran cartel blanco y rojo en español que detalla los planes de ampliación del CEIP Mercedes Vera en Madrid, incluidas nuevas aulas e instalaciones. Detrás del cartel se ve un edificio parcialmente construido y una valla.

Encierro por las obras, una noche para presionar a la Comunidad de Madrid

El encierro por las obras continuará durante toda la noche con turnos de permanencia y nuevas actividades previstas para este sábado, como una chocolatada o una batucada familiar. En total, el programa organizado por las AFAs va a durar 20 horas.

Las familias esperan que esta acción sirva para obtener una respuesta institucional. “Esperamos que la Comunidad de Madrid actúe para que se reanude la construcción del colegio y que planifique con transparencia”, ha reclamado López. También ha denunciado la falta de información a las familias sobre los procesos de matriculación.

La comunidad educativa del CEIP Mercedes Vera no descarta nuevas movilizaciones, tras el encierro por las obras, si no se producen avances en las próximas semanas, aseguraron a este medio.

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