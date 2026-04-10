Arranca el encierro por las obras en el CEIP Mercedes Vera

Más de 200 familias participan en una protesta nocturna en el centro educativo de Rivas

El encierro educativo en el CEIP Mercedes Vera ha arrancado este viernes en Rivas-Vaciamadrid con una altísima participación. Más de 200 familias se han sumado a la jornada reivindicativa para exigir avances en las obras del centro. La protesta que se prolongará durante toda la noche en las instalaciones del colegio.

Este encierro por las obras refleja el compromiso y la preocupación de la comunidad educativa. El Mercedes Vera es el nombre con el que lo identifican las familias y el Ayuntamiento, tras la votación ciudadana. Por el contrario, la denominación oficial es CEIP Hispanidad, la designada por la Comunidad de Madrid.

Durante la tarde, el recinto ha acogido asambleas, talleres infantiles, pancartas y batucadas, en una movilización que ha combinado reivindicación y ambiente familiar. Muchas familias han participado en las actividades y parte de ellas permanecerán en el centro durante toda esta noche como símbolo de protesta.

“No hay más aulas”: el problema del CEIP Mercedes Vera

La presidenta de la AFA del centro (y de FAPA Rivas), Mavi López, ha explicado que el objetivo principal del encierro es visibilizar la situación concreta del colegio y el retraso en las obras: “Está paralizada la construcción y nos quedamos sin espacios para el próximo curso, ya no hay más aulas”.

Según ha señalado López, la falta de avances en las obras del CEIP Mercedes Vera está provocando que el centro funcione con limitaciones estructurales (sin bibliotecas y otras instalaciones esenciales para prestar una docencia completa), lo que afecta directamente al día a día del alumnado y del profesorado. La comunidad educativa reclama una actuación urgente que permita retomar los trabajos y completar las instalaciones pendientes.

Encierro por las obras y ante la emergencia educativa en Rivas

Más allá del caso del Mercedes Vera, la portavoz de FAPA Rivas ha enmarcado el encierro por las obras dentro de un problema más amplio. “Toda la situación de emergencia educativa que está viviendo Rivas, con caos en las matriculaciones, falta de FP… hay un montón de carencias en la ciudad”, declaró. Las entidades reclaman también más atención a la diversidad, ya que escasean los recursos en este ámbito.

En el mismo sentido, otras de las familias que han acudido al encierro por las obras denuncian problemas estructurales como la saturación de centros. También señalan la falta de planificación y la incertidumbre en los procesos de escolarización. Una situación que, aseguran, se repite en distintos niveles del sistema educativo público del municipio. «El gobierno de Ayuso deteriora lo público para que la gente se vaya…y la privada haga más caja», denuncia otra de las vecinas.

Apoyo político y vecinal a las protestas de la comunidad educativa

La protesta cuenta con el respaldo de la FAPA, la Plataforma de Emergencia Educativa y la AFA del centro, además de vecinos del municipio. Durante la jornada han estado presentes representantes de Izquierda Unida, Más Madrid, PSOE y Verdes Equo, entre ellos la diputada autonómica María Pastor, perteneciente a Más Madrid.

No han asistido representantes del Partido Popular ni de otras formaciones de la oposición (como Vox), según la organización del encierro por las obras y la jornada reivindicativa.

Encierro por las obras, una noche para presionar a la Comunidad de Madrid

El encierro por las obras continuará durante toda la noche con turnos de permanencia y nuevas actividades previstas para este sábado, como una chocolatada o una batucada familiar. En total, el programa organizado por las AFAs va a durar 20 horas.

Las familias esperan que esta acción sirva para obtener una respuesta institucional. “Esperamos que la Comunidad de Madrid actúe para que se reanude la construcción del colegio y que planifique con transparencia”, ha reclamado López. También ha denunciado la falta de información a las familias sobre los procesos de matriculación.

La comunidad educativa del CEIP Mercedes Vera no descarta nuevas movilizaciones, tras el encierro por las obras, si no se producen avances en las próximas semanas, aseguraron a este medio.