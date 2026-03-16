Aída Castillejo, nueva coordinadora de IU Rivas

La XII Asamblea de la organización renueva su dirección y fija las líneas políticas con las elecciones de 2027 en el horizonte.

La militancia de Izquierda Unida en Rivas-Vaciamadrid eligió este sábado a Aída Castillejo como nueva coordinadora de IU Rivas durante la celebración de la XII Asamblea de la organización. El encuentro, celebrado en el municipio, reunió a militantes, representantes de colectivos sociales y sindicatos con el objetivo de renovar la dirección local y definir las prioridades políticas de la formación para los próximos años.

Castillejo, actual alcaldesa de la ciudad, fue designada para liderar la organización en una nueva etapa política marcada por la continuidad del proyecto municipalista de izquierdas que gobierna en Rivas desde hace más de tres décadas. Durante su intervención ante la militancia, agradeció el respaldo recibido y reivindicó el papel histórico de la organización en la ciudad.

“Renovamos un compromiso colectivo que se llama Rivas. El compromiso de una organización que lleva 35 años demostrando que desde la izquierda transformadora se pueden cambiar las cosas y mejorar la calidad de vida de las mayorías trabajadoras”, afirmó Castillejo durante su discurso.

Una nueva dirección para la organización local

La XII Asamblea no solo sirvió para elegir a la nueva coordinadora. El encuentro también designó a la nueva Comisión Colegiada, el órgano encargado de dirigir la organización en esta etapa.

El equipo estará integrado por Aída Castillejo junto a Soraya Pacios, Carolina Díez, Tania Darriba, Tristán González, Adrián Mozas, David Boyer, Manuel Castro y Pedro del Cura. Según la organización, este grupo asumirá la tarea de coordinar la actividad política de IU Rivas y mantener su relación con los movimientos sociales y el tejido asociativo del municipio.

La asamblea también sirvió para analizar el contexto político local y plantear el papel de la formación dentro del espacio progresista de la ciudad.

Llamamiento a la colaboración entre fuerzas progresistas

Durante su intervención, Castillejo defendió que el objetivo de la organización es seguir construyendo alianzas entre las fuerzas de izquierda presentes en Rivas.

La nueva coordinadora señaló que la asamblea mira al futuro con la intención de reforzar el diálogo entre organizaciones progresistas para garantizar “el mejor gobierno posible para la ciudad”. También subrayó la importancia de mantener el vínculo histórico de IU con el movimiento vecinal y las luchas sociales.

En el encuentro participaron representantes de distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales que han acompañado a la formación durante su trayectoria en el municipio.

Entre ellos intervinieron la ministra de Juventud e Infancia y militante de IU Rivas, Sira Rego; el secretario general del PCE y diputado en el Congreso, Enrique Santiago; el responsable de Política Institucional de IU Madrid, David Cobo; la diputada regional y representante de Verdes Equo, María Pastor; y la portavoz de Más Madrid Rivas y concejala de Educación, Infancia y Juventud, Charo Sandoval.

También participaron representantes sindicales de la comarca, como el secretario general de CCOO, Antonio Medina, y el de UGT, Raúl Toledano, quienes destacaron la importancia de la colaboración entre el movimiento sindical y el municipalismo de izquierdas.

Un homenaje y un mensaje de continuidad

Uno de los momentos más emotivos del acto fue el homenaje a varios miembros de la organización fallecidos en los últimos cuatro años. Al reconocimiento asistieron familiares y militantes, que recordaron su compromiso con la justicia social y la vida política del municipio.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, no pudo asistir al encuentro, aunque envió un mensaje de apoyo a la organización a través de un vídeo dirigido a la militancia.

En el cierre del acto, Castillejo defendió la identidad política de la organización en la ciudad: “Aquí está Izquierda Unida, la Izquierda Unida de siempre, la Izquierda Unida de Rivas de Rivas. La Izquierda Unida que no olvida su pie en la calle, en los problemas reales y en las luchas vecinales”.

Con esta XII Asamblea, IU Rivas inicia una nueva etapa organizativa con el objetivo de consolidar su proyecto político en el municipio y mantener su papel dentro del espacio progresista local.

Izquierda Unida Rivas muestra su solidaridad internacional y defiende el derecho al aborto

Como es costumbre en las asambleas de Izquierda Unida, la misma finalizó con hasta seis resoluciones que expresan posicionamientos políticos y llamamientos a la movilización social. Una de ellas llamaba a la solidaridad con el pueblo saharaui, aprovechando el 50º Aniversario de la RASD, que se cumplió este año.

También se presentó otra que demandaba el reconocimiento constitucional del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, señalando que se cumplen 40 años desde la despenalización de esta práctica médica que salva vidas de mujeres y que se enfrenta al cuestionamiento de la derecha ultracatólica. Ambas, como el conjunto de las resoluciones, fueron aprobadas por unanimidad.

En referencia a la reciente regularización de personas migrantes, se presentó otra resolución que hace un llamamiento al Ayuntamiento, al tejido social y a su propia organización local para colaborar en este proceso facilitando instrumentos, asesoramiento y redes comunitarias a las personas migrantes del municipio que puedan acogerse a este reconocimiento de derechos de ciudadanía.

La organización de Aída Castillejo defiende el derecho a la vivienda y llama a secundar las Marchas Republicanas

La concejala de vivienda, Yasmin Manji, fue la encargada de defender una resolución que recuerda que el Ayuntamiento de Rivas «ha llevado a los tribunales al Gobierno de Ayuso», por impedirles declarar el municipio como zona tensionada, herramienta que les permitiría usar más herramientas frente a la escalada de precios del alquiler que dificultan el acceso a la vivienda en Rivas. Reclaman a la Administración central que otorgue esa potestad a los consistorios para vencer el bloqueo. La organización de izquierdas considera fundamental que se «garantice el acceso a un hogar digno como un derecho básico, no como un negocio», reza la resolución aprobada.

También intervino el actual Comisionado de Ciudad (que incluye el Comisionado de Cañada), Pedro del Cura, para defender «que se garantice el suministro eléctrico, el agua y la cobertura social de las necesidades básicas de la población vulnerable de Cañada», resaltando tanto los «avances» como los «incumplimientos» del Pacto Regional por la Cañada Real. Del Cura exigió mayor celeridad en la gestión de los realojos para que se garantice el derecho a una vivienda digna de las familias, así como intensificar las acciones para desmantelar «los clanes de la droga que todavía operan en la zona». Finalmente, IU reclamó también «la participación de los vecinos y vecinas de Cañada en todo el proceso», junto a las entidades sociales. Igualmente, la resolución incluía la reclamación del cierre de la incineradora de Valdemingómez.

Por último, la sexta resolución presentada supuso una invitación de la organización de izquierdas a secundar las Marchas Republicanas, que este año están convocadas para el 13 de junio en Madrid y focalizan sus demandas en la defensa de la paz. También invitan a la ciudadanía a «participar en las Fiestas Republicanas organizadas por IU y PCE de Rivas, así como en las distintas actividades republicanas que se celebran en la ciudad, entre ellas las promovidas por el Ateneo Republicano de Rivas».