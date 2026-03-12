IU Rivas renueva su dirección en su XII Asamblea

La Asamblea local de Izquierda Unida se celebra el próximo 14 de marzo, tras 35 años gobernando.

La Asamblea de Izquierda Unida Rivas se reúne el próximo sábado 14 de marzo en Rivas-Vaciamadrid para celebrar su XII Asamblea, un encuentro en el que la organización elegirá a su nueva dirección local. Durante la jornada, saldrá elegida la nueva Comisión Colegiada y se designará a la persona coordinadora electa. Es decir, un proceso interno con el que la formación busca renovar su liderazgo tras más de tres décadas al frente del gobierno local.

El encuentro reunirá a la militancia de la organización y contará también con la participación de personas del tejido asociativo, sindicatos y otras fuerzas progresistas de la ciudad. Según la organización, el objetivo es debatir y marcar las líneas de trabajo político para el próximo ciclo.

Renovación interna tras décadas de gobierno

La Asamblea de Izquierda Unida Rivas llega en un momento simbólico para la organización, que recuerda sus 35 años al frente del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. El proceso interno servirá para renovar los órganos de dirección y definir prioridades políticas para los próximos años.

Desde la actual dirección señalan la importancia de este tipo de procesos para la vida interna de la organización. “Estos procesos nos refuerzan internamente para poder seguir aplicando políticas de izquierda que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía”, señalan.

En el plenario también se presentarán las aportaciones de la militancia, que servirán de base para el trabajo de la nueva dirección que salga elegida de la asamblea.

Participación de movimientos sociales y organizaciones

Tras la votación y proclamación de la nueva dirección, que se prevé continuista, la jornada incluirá intervenciones del movimiento asociativo de Rivas-Vaciamadrid. Además, también intervendrán organizaciones políticas y sindicales con las que IU mantiene relación.

La organización destaca también el papel de sus bases en la actividad política local. “Nuestra militancia es nuestra mayor fortaleza. Esto se refleja en la alta participación de nuestra gente en los movimientos sociales de la ciudad”, señalan desde la dirección actual de IU Rivas.

Según explican, la participación interna forma parte de su visión de la democracia. “Es crucial garantizar la participación activa de la militancia, asegurando la pluralidad en los procesos internos”, añaden.

Un nuevo ciclo político para IU en Rivas

La XII Asamblea llega también en un entorno que la organización considera marcado por cambios en el mapa político regional y estatal. En ese escenario, IU Rivas plantea reforzar la cooperación entre fuerzas de izquierdas y mantener su vínculo con los vecinos.

Finalmente, el partido defiende el modelo de ciudad desarrollado durante décadas en Rivas-Vaciamadrid. Consideran que este ha estado basado en los servicios públicos, la participación y la cohesión social. “Rivas no es una excepción por casualidad. Es el resultado de un modelo de ciudad que apuesta por lo público, por los derechos y por una gestión responsable”, señalan desde la organización.

Con esta XII Asamblea, la Asamblea de Izquierda Unida Rivas inicia una nueva etapa con el objetivo de hacer que continúe su proyecto político local, tras treinta y cinco años en el gobierno local.