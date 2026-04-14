Partidos y organizaciones contra el borrado de un mural por la sanidad pública

El PP de Rivas lo considera «suciedad y pintadas ideológicas» y había solicitado su limpieza

Después de que varios militantes del Partido Popular en Rivas borrasen un mural en defensa de la sanidad pública el pasado lunes, las reacciones del resto de formaciones políticas en el municipio no se han hecho esperar. Según señaló Izquierda Unida Rivas, los miembros del PP eliminaron una intervención artística que formaba parte de un concurso local de poesía. Además del mural, también se eliminaron una serie de pintadas que contenían mensajes feministas y en favor de Palestina.

La izquierda local responde defendiendo la sanidad pública

Desde el PCE de Rivas hablan de «acciones vandálicas», y se refieren al PP como un partido que quiere «callar la voz de un pueblo». La formación coincide con IU Rivas en señalar la búsqueda constante de los populares de «dar espectáculo». Dicen no entender el «odio» hacia los vecinos y vecinas de Rivas y mandan un mensaje a los populares: «Podréis tapar un mural, pero no nuestras voces».

El PSOE se refiere al PP como un partido al que «le molestan la cultura y la defensa de los servicios públicos». El secretario general de los socialistas, Alberto Cabeza ha lamentado la «deriva radical» del PP de Rivas, al que equipara con Vox en su competición por ver «quién es más extremo».

Podemos también se ha sumado a las reacciones de la izquierda ripense. Al igual que el resto de formaciones, critican el discurso único que practican los populares a nivel local y acusan al partido de apostar por la sanidad privada «para enriquecer a sus amigos». Los morados han querido hacer hincapié en la legalidad del mural como parte de un concurso convocado por la plataforma ciudadana Rivas con la Sanidad Pública y la asociación Escritores en Rivas.

En sus declaraciones, Podemos señala directamente al portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP en Rivas, Jesús Martínez Caballero, como «organizador» de la acción. El concejal estuvo presente durante el borrado del mural, tal y como se puede ver en las imágenes que tomaron los vecinos. La formación morada ha aprovechado para reprobar el tono de Martínez Caballero durante los plenos municipales, de quien critican su «saña» contra toda propuesta que implique la defensa de lo público.

Los populares defienden el borrado ante la «inacción del Gobierno»

En el PP hablan de una «acción de limpieza y adecentamiento» de la pared. Según los populares no había mural, solo «suciedad y pintadas ideológicas». En su versión aseguran haber solicitado al Ayuntamiento que limpiase el espacio en varias ocasiones, a lo que el consistorio respondió que no era su competencia.

Desde el Partido Popular de Rivas puntualizan que la acción no ha sido llevado a cabo por militantes del partido, sino por miembros de Nuevas Generaciones, la organización juvenil del partido. Sin embargo, los estatutos del partido contemplan automáticamente la doble militancia en el caso de los mayores de edad, salvo oposición expresa.

Aunque el grupo municipal matice la diferencia entre ambas, la relación entre el PP de Rivas y Nuevas Generaciones es evidente. Además de concejal popular, Martínez Caballero es el portavoz de la organización juvenil en Madrid. Sobre lo borrado, Nuevas Generaciones de Rivas asegura que se trataba de pintadas ilegales. Además, acusan a la alcaldesa de «tolerar el vandalismo que le conviene ideológicamente».

La sanidad pública, Palestina y la lucha feminista, borradas de la pared

Al margen de las formaciones políticas, otras plataformas ciudadanas han querido denunciar el borrado del mural. La Coordinadora Rivas por la Convivencia se refiere a la actuación como «una actitud de carácter totalitario». Desde la asociación señalan como preocupante que se eliminase una obra que contaba con los permisos necesarios.

La Coordinadora ha querido lanzar un mensaje de defensa por la sanidad pública, a la que se refieren como «un pilar fundamental del Estado del bienestar». También critican que se borrasen las pintadas del muro, una de ellas con referencias a la lucha Palestina y la otra de contenido feminista.

Estado del muro antes de la acción de Nuevas Generaciones