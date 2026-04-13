Militantes del NNGG y PP de Rivas borran un mural por la sanidad pública

IU Rivas denuncia que miembros y un dirigente del PP eliminaron una obra vinculada a un concurso ciudadano

Nota aclaratoria: La iniciativa partió de NNGG, las juventudes del Partido Popular, aunque sus estatutos contemplen automáticamente la doble militancia en el caso de los mayores de edad. La portavoz del PP, Janette Novo, aclaró que se trataba de «una pintada en un espacio no habilitado» que habían solicitado al Ayuntamiento que limpiara, a lo que la administración local respondió que ese espacio no es de su competencia, según los populares. Son los argumentos por los que NNGG inició lo que han llamado «acción de limpieza y adecentamiento».

Militantes del Partido Popular en Rivas-Vaciamadrid han borrado un mural en defensa de la sanidad pública, según denuncia Izquierda Unida Rivas. La intervención artística formaba parte de un concurso de poesía impulsado por colectivos locales y había sido elaborada con la participación de alumnado de un taller de restauración.

La acción contó con la presencia del portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP en Rivas, Jesús Martínez Caballero, como se puede ver en el siguiente vídeo:

El mural por la sanidad pública se había desarrollado como una iniciativa ciudadana vinculada a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y la Asociación de Escritores de Rivas. La obra combinaba creación artística y reivindicación social en torno a la defensa de los servicios públicos, en un contexto marcado por las críticas a la situación sanitaria en la Comunidad de Madrid.

Además de borrar el mural por la sanidad pública, también han borrado una pintada que decía «Palestina libre, Israel genocida».

Una acción con lectura política

Desde IU Rivas sostienen que el borrado del mural no responde a criterios de limpieza o mantenimiento urbano, sino a una decisión con motivación política. “Han convertido un gesto ciudadano en una oportunidad para su estrategia de confrontación”, señalan desde la organización, que enmarca lo ocurrido en un intento de eliminar mensajes incómodos para el PP.

La formación también critica que esta actuación se produjera en un espacio vinculado a una actividad cultural y participativa, en la que habían colaborado vecinos y estudiantes. A su juicio, la eliminación de la obra supone “borrar palabras” en lugar de atender problemas de fondo.

Críticas a las prioridades del PP

IU Rivas vincula este episodio con la situación de la sanidad pública, señalando problemas como la falta de recursos, las listas de espera o el deterioro de los servicios. En este sentido, consideran que el PP local prioriza acciones simbólicas frente a las demandas vecinales.

Además, apuntan que este tipo de intervenciones buscan generar impacto en redes sociales y reforzar un discurso alineado con la dirección regional del partido, encabezada por Isabel Díaz Ayuso. Según IU, esta estrategia deja en segundo plano las necesidades cotidianas de la ciudadanía de Rivas.

El mensaje por la sanidad pública, imborrable

Desde la formación insisten en que, pese a la eliminación de la obra, el mensaje sigue presente: la defensa de una sanidad pública “digna y de calidad” continúa siendo, aseguran, una demanda compartida por parte de la ciudadanía de Rivas-Vaciamadrid.

A continuación, recordamos los versos que figuraban en el mural borrado por militantes del PP:

Sanidad Pública

La sanidad pública

un corazón latente,

de todos.

Mosaico de vidas.

Defendamos su salud Francisco Luque Bonilla Egoísmo

Te quiero

Muy humana,

Cercana, compartida,

Comprometida, dichosa

Generosa, entregada,

Cuidada pasionalmente,

Irrenunciablemente pública

José M Vacas Jiménez

Jugar no es un juego

Jugar con la sanidad pública puede hacer de la salud de todos un juguete roto

Francisco Pisonero

Tres ¿Tristes? Trances

Sean alegres tres trances de toda humanidad:

Nacer, sanar, morir

Hay que hacerlo con dignidad»

David Espada Sauce