La crisis de vivienda protagoniza el pleno de mayo en Rivas

El PP acusa al Ayuntamiento de bloquear el crecimiento urbanístico y Vox tira de «prioridad nacional»

El pleno de Rivas de mayo se presentaba como una jornada llena de mociones con las que los grupos municipales se posicionaban políticamente en temas de vivienda, educación y seguridad ciudadana. Al inicio de la sesión, la alcaldesa ha querido acordarse de los aficionados del Rayo Vallecano, que vieron perder a su equipo en la final de la Conference League el miércoles por la noche.

El Plan de Vivienda en el foco del debate del Pleno de Rivas

La concejala de Urbanismo y Vivienda Yasmín Manji, ha defendido la moción del grupo IU-Más Madrid-Verdes Equo para pedir a la Comunidad de Madrid que destine los recursos suficientes para el desarrollo del nuevo Plan Estatal de Vivienda.

La concejala ha defendido el trabajo del Ayuntamiento en materia de vivienda, poniendo en valor el plan estratégico presentado hace unas semanas. Manji ha enumerado laas medidas que contempla el plan, entre las que se encuentran ampliarla oferta de vivienda asequible, impulsar modelos de co-living y programas de rehabilitación y eficiencia energética. Todo ello con la Empresa Municipal de Vivienda como «pieza clave», ha señalado.

En IU-Más Madrid-Verdes Equo dicen alegrarse de que, finalmente, la Comunidad de Madrid se haya sumado al Plan Estatal de Vivienda. Ahora, el gobierno municipal solicita a la región que destine los recursos necesarios que le corresponden según el programa para tratar de solucionar la crisis habitacional. La concejala de vivienda se ha dirigido al grupo popular para echarle en cara que su partido privatizase el parque público en las últimas décadas y ha defendido “que las viviendas mantengan su carácter protegido de por vida, para que no haya opción de que las compren los fondos buitre”.

Uno de los puntos que enfrentan al Ayuntamiento con el gobierno regional es el de la declaración de zona tensionada, contemplada en la Ley de Vivienda de 2023. Yasmín Manji ha señalado que llevan insistiendo «pleno tras pleno» en la necesidad de que la Comunidad de Madrid declare Rivas como zona tensionada. «No hay ninguna razón para que incumplan la ley», ha dicho la concejala, que pone a Navarra como ejemplo, donde, tras aplicar la medida, el precio del alquiler ha caído un 7 %.

El PSOE municipal se ha sumado a la moción, coincidiendo con el resto de la izquierda en la necesidad de frenar la escalada de precios. Los socialistas han puesto el valor el trabajo de la EMV y sitúan a la ciudad como un referente nacional en vivienda protegida. La concejala Pilar Gabina asegura que Rivas tiene el mayor parque municipal de alquiler asequible en términos relativos de la Comunidad de Madrid. El grupo socialista ha reivindicado la Ley de Vivienda del Gobierno de España, así como el nuevo plan estatal mencionado anteriormente. «El siguiente paso es que el gobierno regional no demore la aportación que le corresponde» ha dicho la concejala.

El PP habla de bloqueo al crecimiento urbanístico y Vox tira de «prioridad nacional»

Desde el Partido Popular de Rivas hablan de una moción «llena de contradicciones». Acusan al Ayuntamiento de bloquear la construcción de vivienda al limitar la concesión de licencias y hablan de ineficacia en la EMV. «No se puede reclamar más vivienda mientras se bloquea el crecimiento urbanístico», ha declarado el concejal Álvaro Garrucho. Los populares reivindican el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, centrado en construir vivienda de alquiler mediante la colaboración público-privada.

El resto de la oposición coincide con el PP en su crítica a la forma que tiene la izquierda de «entender el urbanismo», basada, explican, en la dependencia administrativa y la concepción de la vivienda vinculada a la «tutela del Estado». En Vox tachan la moción de un ejercicio de propaganda y cálculo electoral. «Para la izquierda, la vivienda es una herramienta de control», señala la concejala Eliana Palacios.

Vox cuestiona en el Pleno de Rivas a las personas que accedieron a las 83 viviendas de alquiler

La única representante de Vox en el pleno ha puesto en duda el «arraigo» de las personas que han accedido a las 83 viviendas públicas que sorteo la EMV. La concejala he pedido que se aplique el concepto de prioridad nacional que Vox está introduciendo en todos sus pactos autonómicos también en materia de vivienda. «Una casa donde una familia española pueda tener hijos es donde se sostiene una nación», sostiene Palacios.

La concejala de vivienda ha respondido a la de Vox, explicando que a la hora de otorgar las 83 viviendas han pedido un mínimo de diez años de padrón. «No sé si lo que esperan desde Vox es que pidamos a la gente que tenga 7 apellidos ripenses para poder accedes a una vivienda».