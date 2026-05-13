OPINIÓN

Un plan estratégico para vivir Rivas

Articulo de opinión de Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas Vaciamadrid

Una vida digna se sustenta sobre dos pilares: un trabajo y un hogar. Y cuando uno de los dos falla, todo lo demás se tambalea. Para una parte muy importante de nuestra sociedad, especialmente para la juventud, esa base mínima se ha convertido en un horizonte cada vez más lejano. Hoy el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de nuestro país y ninguna administración puede permitirse ignorarlo. Porque el mercado no lo va a resolver.

La vivienda no es solo una cuestión económica. Es la condición desde la que se desarrolla todo lo demás: el proyecto de vida, la estabilidad, la posibilidad de echar raíces. Poder quedarte en la ciudad donde creciste, que el alquiler no se lleve el sueldo entero, tener un espacio propio sin hacer malabares cada mes. Y cuando lo normal se vuelve inalcanzable, algo falla.

Ante esta realidad, hay dos formas de actuar: mirar hacia otro lado o intervenir. En Rivas, siempre lo hemos tenido claro. Mientras otros vendían su patrimonio a fondos buitre, aquí lo protegíamos. Ese ha sido siempre nuestro modelo: lo público como herramienta para garantizar derechos, y la vivienda como pieza central de una ciudad que cuida a su gente. Este abril hemos dado un paso más con la presentación del Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo, una hoja de ruta que no parte de cero sino de todo lo que ya hemos hecho.

Es una apuesta por el tipo de ciudad que queremos ser. Vamos a activar parcelas para construir 500 nuevas viviendas en alquiler. Y lo haremos de una forma que nos define como ciudad: en suelo dotacional. ¿Esto qué significa? Que serán públicas para siempre. Porque es la mejor herencia que podemos dejar a quienes no tienen herencia: un parque de viviendas entendido como un servicio público más. Viviendas pensadas para responder a la realidad que nos marcasteis en el debate sobre el PGOU con un modelo urbano donde haya manzanas abiertas, locales comerciales, tejido social o servicios públicos cerca. Porque un hogar también es el barrio donde creces, los servicios que tienes a mano, la red que te sostiene cuando lo necesitas.

Este Plan va más allá de construir viviendas. Consolida otras fórmulas como la vivienda colaborativa, recursos para personas con discapacidad, programas para jóvenes comprometidos con su entorno o para deportistas e intermediación en el alquiler. Y contempla políticas de rehabilitación y regeneración urbana para seguir mejorando los barrios consolidados. Todo ello apoyado en décadas de trabajo. Desde 2003 la Empresa Municipal de la Vivienda ha promovido más de 3.500 viviendas; y con las 83 viviendas ya entregadas, el parque municipal alcanza ya las 758 en alquiler, situándonos como el municipio con mayor parque público de la región en términos relativos, casi tres veces más que la propia capital por habitante.

Pero también va de modelo. Mientras la Comunidad de Madrid boicotea la Ley de Vivienda e impide que nos declaremos zona tensionada, en Rivas seguimos adelante. Si Ayuso no quiere hacer vivienda pública, Rivas sí quiere. Pero los ayuntamientos no podemos afrontar en solitario este problema. El Gobierno de España debe explorar todas las fórmulas para que los fondos nos lleguen directamente. En Rivas hay suelo disponible para proyectos como Casa 47. A todas las administraciones les pedimos lo mismo: que hagan su parte.

Rivas es referente en vivienda pública asequible. Y va a seguir siéndolo.