IU Rivas-MM-VQ lleva al Pleno una moción por la vivienda pública

La coalición pide más inversión pública en vivienda y blindar la protección de las promociones públicas en Rivas

El grupo municipal IU Rivas-MM-VQ llevará al Pleno municipal del próximo 28 de mayo una moción para reclamar más inversión pública en vivienda y exigir que las nuevas promociones públicas mantengan su carácter protegido de forma permanente. La iniciativa también insta tanto al Gobierno central como a la Comunidad de Madrid a desarrollar el futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y aumentar los recursos destinados al alquiler asequible.

La propuesta llega en un contexto marcado por el aumento de los precios del alquiler y la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias con rentas medias y bajas. Desde IU Rivas-MM-VQ consideran que el problema requiere una actuación coordinada entre administraciones y una mayor apuesta por el parque público residencial.

Protección permanente de la vivienda pública

Uno de los principales puntos de la moción se centra en evitar que las viviendas construidas con recursos públicos puedan acabar pasando al mercado libre. El portavoz del grupo municipal, José Luis Alfaro, defiende que “la vivienda construida con recursos públicos debe permanecer fuera del mercado especulativo, para así cumplir de manera indefinida su función social”.

La iniciativa pone el foco en una de las medidas incluidas en el futuro Plan Estatal de Vivienda: la protección permanente de las nuevas viviendas públicas para impedir su descalificación y venta posterior en el mercado privado.

Además, IU Rivas-MM-VQ reclama a la Comunidad de Madrid que aporte el 40% de financiación que le corresponde dentro del plan estatal y que active herramientas previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda, como la declaración de zonas residenciales tensionadas.

El conflicto por la zona tensionada en Rivas

La concejala de Urbanismo, Yasmin Manji, recordó que el Ayuntamiento de Rivas solicitó formalmente en septiembre de 2024 la declaración de zona residencial tensionada para el municipio. Según explicó, la Comunidad de Madrid rechazó la petición, lo que derivó en un recurso judicial presentado por el consistorio ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente admitido a trámite.

Esta figura permitiría aplicar medidas específicas para limitar el impacto de la subida de precios y facilitar el acceso a la vivienda en alquiler, una de las principales preocupaciones en el municipio.

Rivas refuerza su apuesta por el alquiler asequible

La moción también destaca las políticas municipales desarrolladas en los últimos años en materia de vivienda pública y alquiler asequible. Según los datos aportados por el grupo municipal, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) gestiona actualmente 758 viviendas de alquiler asequible en la ciudad.

A ello se suma el nuevo Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo, que contempla la construcción de 500 nuevas viviendas públicas en alquiler sobre parcelas dotacionales para garantizar que mantengan su carácter público de manera permanente.

Entre las medidas incluidas en la moción también figura impulsar modelos cooperativos y comunitarios de acceso a la vivienda y priorizar a personas empadronadas en Rivas en la adjudicación de los 136 pisos previstos en la parcela de La Fortuna.