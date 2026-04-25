Rivas presenta su estrategia de vivienda centrada en la vivienda pública de alquiler

El Ayuntamiento movilizará 5 parcelas para hacer 500 viviendas

La alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, ha presentado el Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo. Lo ha presentado junto a la vicealcaldesa Mónica Carazo, el portavoz del gobierno José Luis Alfaro y Yasmin Manji, consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV).

Castillejo ha destacado que la apuesta por la vivienda pública es «la mejor herencia que podemos dejar a la ciudad». «No va solo de construir vivienda”, ha dicho Aída Castillejo, “va de construir oportunidades». Mónica Carazo ha incidido en que los 6 planes de la EMV ya realizados forman «parte de un proyecto aún mayor de ciudad».

Alquiler joven

La principal propuesta del Plan Estratégico confirma la construcción de vivienda pública en alquiler en 5 parcelas de la ciudad. Estas viviendas “se dirigirán preferentemente al grupo específico de jóvenes”, al igual que las recientemente entregadas 83 viviendas.

Estas promociones de vivienda se realizarían en 5 parcelas dotacionales. Se trata de parcelas que actualmente se encuentran calificadas como equipamientos, pero que por diversas razones no resultan necesarias para esta finalidad, indica el Plan aprobado. Este aspecto, destaca el Ayuntamiento, “las blinda además de forma permanente para su destino a políticas públicas de vivienda”.

Cinco parcelas para vivienda el alquiler

Las parcelas son:

Picos de Urbión: Parcela 91a del ZUOP 4 con una superficie de 939,97 metros cuadrados y una edificabilidad de 2m²/m².

Jovellanos: Parcela 58 del ZUOP 9, con una superficie de 9516 metros cuadrados y una edificabilidad de 2m²/m².

José Hierro: Parcela 33.1 A del ZUOP 11 “Canteras” con una superficie de 7.104 metros cuadrados y una edificabilidad de 2m²/m².

Junkal: Parcela junto al polideportivo Cerro del Telégrafo, con una superficie de 11.258 y una edificabilidad de 2m²/m².

Trece Rosas: Parcela Red Gen, Equip-1 y RGES-5 del Plan Parcial La Fortuna y Cristo de Rivas, con una superficie de 20.789 metros cuadrados y una edificabilidad de 2m²/m².

El Ayuntamiento contempla que estas viviendas se lleven a cabo por parte de la EMV, como se ha realizado en todas la promociones previas. Además, el documento recoge como necesaria la colaboración tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para poder llevar a cabo estas promociones de viviendas. Por ejemplo, los representantes municipales hicieron referencia a que tienen parcelas que han ofrecido también a CASA 47, la nueva empresa pública estatal de vivienda.

Yasmin Manji, en calidad de responsable de la EMV, ha destacado el papel de esta empresa municipal como “herramienta fundamental” ante el problema de la vivienda, que ha definido de «estructural». Aunque la Estrategia no incluye el número de viviendas a construir ni las fechas previstas, Manji ha indicado que se trata de más de 500 viviendas y que los primeros pasos de licitación se producirán este año.

Completo plan de actuación

10 propuestas más se suman al Plan Estratégico:

Viviendas colaborativas

Viviendas colaborativas para personas con discapacidad

Viviendas compartidas para jóvenes a cambio de servicios a la comunidad

Programa de intermediación en el mercado de alquiler y cesión de viviendas a entes públicos para el alquiler

Viviendas para personas deportistas

Rehabilitación de viviendas, edificios y eficiencia energética / áreas de regeneración y rehabilitación urbana

Regeneración del espacio público

Locales para potenciar el comercio de proximidad

Mejora y mantenimiento del parque público de la EMV Rivas

La EMV Rivas como oficina única de información y asesoramiento sobre vivienda

José Alfaro ha destacado, como portavoz del gobierno municipal, que «este plan pone de manifiesto la prioridad de este gobierno, la vivienda pública».

Cambios respecto al plan anterior

Las cinco parcelas dotacionales incluidas para la construcción de vivienda joven de alquiler ya habían sido anunciadas en junio de 2025 por parte de la EMV. El anuncio realizado en su momento, incluía además una sexta parcela, ubicada próxima al CEIP Mario Benedetti. Esa reserva de parcelas hacía referencia al Plan Estratégico de la EMV 2025 – 2028, aprobado en 2024.

Este plan, sustituido ahora por la más completa Estrategia de Vivienda y Suelo, preveía comenzar por una promoción de vivienda en venta y realizar posteriormente dos promociones de alquiler. La apuesta por la vivienda en alquiler de Rivas que se plantea en esta nueva proyección permite no sólo que las actuales generaciones puedan acceder a ellas, sino que permanezcan como recurso público en el futuro.