La Asociación 13Rosas crea los Premios 13Rosas para reconocer a mujeres y colectivos feministas

La primera gala de la asociación ripense tendrá lugar el 4 de junio y premiará a Julia Conesa en la categoría de memoria

La Asociación 13Rosas celebrará el próximo 4 de junio la primera edición de los Premios 13Rosas, una iniciativa creada para reconocer a mujeres y colectivos que trabajan por la igualdad, la memoria democrática y el avance social en Rivas-Vaciamadrid. El acto tendrá lugar a las 16:30 horas en la Casa de las Asociaciones y contará con tres galardones centrados en el compromiso feminista y social.

La entidad organizadora explica que estos premios nacen con el objetivo de “visibilizar, promocionar y apoyar” la labor de mujeres y asociaciones implicadas en la defensa de los derechos de las mujeres y la sensibilización social.

Tres premios con enfoque feminista y de memoria democrática

Los Premios 13Rosas se dividirán en tres categorías: “Que no se borre nuestro nombre”, dedicado a la memoria histórica; “Desde la primera línea”, orientado al trabajo social y feminista actual; y “Mujeres que abren camino”, enfocado en referentes femeninos que inspiran a nuevas generaciones.

Raquel Barahona, presidenta de la Asociación 13Rosas, señaló que la intención es reconocer tanto “el servicio que hicieron las mujeres que nos antecedieron” como el trabajo de quienes continúan hoy defendiendo derechos y abriendo espacios para el futuro.

En esta primera edición, el premio de memoria histórica será recogido por la sobrina nieta de Julia Conesa, una de las Trece Rosas fusiladas tras la Guerra Civil y figura que inspira el nombre de la asociación.

Wananaque y Pilar Jurado, entre las premiadas

El colectivo ripense Wanawake recibirá uno de los reconocimientos por su trabajo en favor de la igualdad real entre mujeres y niñas y por su labor de sensibilización contra la mutilación genital femenina.

Por su parte, el premio “Mujeres que abren camino” recaerá en Pilar Jurado, soprano, compositora y una de las pocas mujeres directoras de orquesta en España.

Los galardones consistirán en una obra artística creada por el ceramista ripense Domingo Huertes. Desde la Asociación 13Rosas han invitado a toda la ciudadanía a asistir a esta primera gala, que busca convertirse en un espacio de reconocimiento colectivo al trabajo de mujeres y asociaciones comprometidas con la igualdad.