FAMMA denuncia que las motos bloquean los accesos PMR de Madrid

La federación alerta del bloqueo de rebajes y plazas adaptadas por la presencia de motocicletas en la ciudad de Madrid

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMMA Cocemfe Madrid, ha denunciado la ocupación indebida de rebajes de acera y accesos vinculados a plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) por parte de motocicletas y ciclomotores en distintos puntos de Madrid. La entidad reclama al Ayuntamiento medidas “urgentes” para evitar situaciones que, según advierte, ponen en riesgo la seguridad y la autonomía de las personas con discapacidad.

La organización sostiene que esta práctica se ha convertido en un problema “recurrente y generalizado” en la capital. Según explica, muchas motos estacionan sobre aceras o justo frente a los rebajes de bordillo que permiten el acceso entre la calzada y la acera desde las plazas PMR, dificultando o incluso imposibilitando el paso seguro de usuarios con movilidad reducida.

Riesgos para las personas con movilidad reducida

Desde FAMMA alertan de que estas ocupaciones obligan en muchos casos a las personas con discapacidad a invadir la calzada, buscar accesos alternativos o realizar maniobras peligrosas para salvar bordillos no adaptados. La federación considera que esta situación compromete tanto la seguridad como la autonomía personal de los afectados.

El presidente de la entidad, Javier Font, aseguró que “la accesibilidad no puede quedar bloqueada por la falta de civismo o de control”. Además, añadió que impedir el acceso seguro a una plaza PMR supone “limitar derechos básicos como la movilidad, la autonomía personal y la participación en igualdad de condiciones”.

FAMMA reclama más vigilancia y sanciones

La federación recuerda que la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid ya prohíbe estacionar motocicletas en zonas peatonales vinculadas a plazas PMR o en puntos que obstaculicen itinerarios accesibles. También cita normativa estatal y autonómica relacionada con accesibilidad universal y movilidad.

Pese a ello, FAMMA considera que existe una falta de control efectivo que ha favorecido la normalización de estas conductas. Por ese motivo, solicita al Consistorio madrileño un refuerzo de la vigilancia policial y de las actuaciones sancionadoras contra las motocicletas mal estacionadas.

Petición de cambios urbanísticos y campañas

Entre las medidas planteadas por la entidad también figuran la mejora de la señalización horizontal y vertical en los entornos de plazas PMR, campañas de sensibilización dirigidas a usuarios de motocicletas y actuaciones urbanísticas que dificulten físicamente la ocupación de estos espacios reservados.

FAMMA insiste en que garantizar la accesibilidad universal no es únicamente una obligación legal, sino una cuestión vinculada a los derechos fundamentales y a la igualdad de las personas con discapacidad en Madrid.