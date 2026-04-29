El PSOE de Rivas pide apoyar la regularización de migrantes

Los socialistas llevará al pleno una moción para respaldar el proceso estatal y reforzar la atención municipal

El PSOE de Rivas llevará al pleno municipal de abril una moción para que el Ayuntamiento exprese su apoyo al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes aprobado por el Gobierno de España. La iniciativa busca, además, reforzar los servicios municipales implicados en la tramitación. Ven necesario hacerlo antes de que finalice el plazo de solicitudes, previsto para el 30 de junio.

La propuesta pone el foco en facilitar el acceso a derechos laborales y sociales a personas que ya residen en el municipio, en línea con políticas de inclusión y cohesión social. Según la formación, el proceso también tiene impacto en el ámbito económico y administrativo local.

El PSOE reclama el refuerzo de servicios municipales para afrontar la regularización

La moción plantea mejorar la capacidad de atención de áreas clave del Ayuntamiento, como los Servicios Sociales o el Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía (SIAC). Según el PSOE, el objetivo es evitar colapsos y garantizar acompañamiento a las personas que inicien el proceso de regularización.

El secretario general del PSOE de Rivas, Alberto Cabeza, ha defendido que la regularización es “una oportunidad histórica” para que miles de personas puedan salir de la economía sumergida y desarrollar un proyecto de vida con garantías.

Además, la formación reclama a la Comunidad de Madrid que refuerce recursos externos necesarios para acreditar la estancia en España. Por ejemplo, las oficinas del Consorcio Regional de Transportes, señaladas como saturadas en la actualidad.

Impacto social y respaldo institucional

El PSOE sostiene que la aportación de la población migrante es estructural en ámbitos como el empleo o el sistema de pensiones. Argumentan, por tanto, que la regularización puede contribuir a mejorar la cohesión social en municipios como Rivas-Vaciamadrid.

El proceso tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por 700.000 firmas y cuenta, según la formación, con el apoyo de sindicatos, patronal y entidades sociales, además de la mayoría parlamentaria, con la excepción de Vox.

Acto informativo del PSOE sobre la regularización

En paralelo, el PSOE de Rivas ha convocado un acto informativo sobre este proceso de regularización. Tendrá lugar el próximo 28 de abril a las 19:00 horas en la Casa de Asociaciones.

En el encuentro participará, junto a Alberto Cabeza, el diputado autonómico Juan José Marcano. También lo hará el diputado en el Congreso Luc André Diouf Dioh y la responsable regional de políticas migratorias Rosario Aguilar Gamarra.

El acto del PSOE de Rivas está abierto al conjunto de la ciudadanía y busca resolver dudas sobre los requisitos y procedimientos de la regularización extraordinaria.