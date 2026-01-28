PSOE Rivas exige a la Comunidad más recursos urgentes para salud mental

El Pleno municipal debatirá una moción para reducir las listas de espera y aumentar la ratio de psicólogos en la sanidad pública.

La crisis de la salud mental y la saturación de los servicios públicos se convertirán en uno de los temas del pleno de mañana jueves. El Grupo Municipal Socialista elevará al pleno de enero una moción para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a incrementar la financiación y los recursos destinados a la atención psicológica y psiquiátrica. La iniciativa busca paliar una situación marcada por la falta de profesionales y la demora en las citas que afectan directamente a los vecinos de Rivas-Vaciamadrid.

Según los datos que fundamentan la propuesta, extraídos del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, las afecciones de salud mental alcanzaron al 35,6% de la población en 2023, lo que supone un aumento de 1,6 puntos respecto al año anterior. Ante este escenario, la propuesta municipal pone el foco en la incapacidad del sistema regional para absorber la demanda actual.

Una ratio de psicólogos muy por debajo de lo recomendado

Uno de los puntos críticos que expone la moción es la brecha entre los recursos existentes y los necesarios. El Colegio Oficial de Psicología de Madrid recomienda una ratio de 20 profesionales de psicología clínica por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la media actual en la Comunidad de Madrid se sitúa en apenas 7,54 profesionales, una cifra que explica los cuellos de botella en la atención primaria y especializada.

Esta carencia estructural tiene consecuencias directas sobre los pacientes. Mónica Carazo, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, ha denunciado que el Gobierno regional mantiene unos recursos «absolutamente insuficientes» que derivan en «listas de espera interminables». La situación provoca, según la portavoz, intervenciones tardías y un «desplazamiento forzado de la ciudadanía hacia la atención privada», siempre y cuando las familias «puedan permitírselo».

Impacto en Rivas y medidas locales

La moción alerta sobre cómo este modelo de gestión, basado en la contención del gasto y los conciertos, está afectando a la calidad del servicio en Rivas, impactando tanto en los pacientes como en la estabilidad del personal sanitario. Las consecuencias señaladas incluyen la cronificación de cuadros clínicos y un aumento notable de las atenciones en urgencias.

Frente a la falta de competencias directas en sanidad, el Ayuntamiento de Rivas ha activado recursos complementarios desde el ámbito social. A través de la Concejalía de Servicios Sociales, el consistorio está elaborando actualmente un diagnóstico del bienestar emocional de la población ripense.

Además, respondiendo a una propuesta vecinal nacida de los Presupuestos Participativos, se han realizado recientemente cuatro talleres de gestión emocional para fomentar el autocuidado. Áreas municipales como Educación, Infancia y Juventud también han desplegado herramientas preventivas para apoyar a la ciudadanía.

Exigencias concretas a la Comunidad

El texto que se debatirá en el pleno plantea demandas específicas para revertir la situación. Entre ellas, destaca la solicitud de una financiación suficiente y la revisión de los pliegos de contratos vinculados a la salud mental para garantizar un servicio de calidad.

Asimismo, se exigirá el refuerzo de los recursos de salud mental ubicados físicamente en Rivas y la implantación de un plan específico de choque para la reducción de las listas de espera, con el objetivo de frenar la saturación que sufren actualmente las familias de la localidad.