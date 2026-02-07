PSOE Rivas y ASEARCO analizan los retos del tejido empresarial local

El encuentro abordó absentismo, fiscalidad, movilidad en polígonos y trabas burocráticas que afectan a la comarca.

El PSOE Rivas mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con ASEARCO para analizar los principales desafíos que afronta el tejido empresarial de Rivas-Vaciamadrid y del conjunto de la comarca. El encuentro, celebrado el 5 de febrero, se enmarca en una ronda de contactos del partido con agentes sociales y económicos y puso el foco en cuestiones que impactan directamente en la actividad diaria de empresas y personas trabajadoras, como el absentismo laboral, la presión fiscal, la movilidad y los accesos a los polígonos industriales, así como la simplificación de procedimientos administrativos.

Un diagnóstico compartido sobre los problemas del día a día

La reunión sirvió para intercambiar puntos de vista sobre los obstáculos estructurales que condicionan la competitividad del tejido productivo local. Entre ellos, se destacó el impacto del absentismo en la organización de las empresas, la carga fiscal y las trabas burocráticas que ralentizan trámites y generan costes añadidos, especialmente para pymes y autónomos de la zona.

Otro de los asuntos centrales fue la movilidad. Ambas partes coincidieron en que los accesos y la circulación en los polígonos industriales siguen siendo un factor crítico para el desarrollo económico, tanto por su influencia en la logística como por las dificultades que encuentran los trabajadores para desplazarse a sus centros de trabajo.

Empleo de calidad y seguridad laboral

Más allá de los aspectos puramente económicos, el encuentro también abordó la calidad del empleo. Se analizaron cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud laboral y la necesidad de reforzar los planes de prevención de riesgos y de igualdad, entendidos como herramientas clave para generar entornos laborales más seguros, justos y competitivos.

Desde PSOE Rivas se defendió la importancia de avanzar hacia un modelo que combine una actividad empresarial sólida con empleo estable y de calidad, subrayando que el desarrollo económico debe ir acompañado de cohesión social y bienestar para la ciudadanía.

Diálogo social como eje de la estrategia

El secretario general del PSOE de Rivas, Alberto Cabeza, señaló que “escuchar al tejido empresarial es imprescindible para construir un modelo económico sólido que apueste a su vez por el empleo de calidad”. En la misma línea, destacó que “la senda de la colaboración institucional y el diálogo social es clave para hacer de Rivas una ciudad aún más pujante y competitiva en el ámbito del desarrollo económico”.

Este planteamiento conecta con la idea, compartida durante la reunión, de que los retos del mercado laboral solo pueden abordarse mediante una relación fluida entre administraciones públicas, empresas y representación sindical, sin menoscabar los derechos laborales ni los estándares de seguridad.

El PSOE Rivas valoró de forma positiva el encuentro y reiteró su compromiso de mantener una relación estable y constructiva con ASEARCO y con el conjunto del tejido empresarial de la comarca. El objetivo, según trasladó la formación, es seguir recabando aportaciones que permitan mejorar las condiciones para la actividad económica local y afrontar de forma coordinada problemas como la movilidad en los polígonos o la simplificación administrativa.

A la reunión asistieron también representantes del partido a nivel local y comarcal, en una muestra de la voluntad de dar continuidad a estos espacios de trabajo. Para ambas partes, el desarrollo económico de Rivas-Vaciamadrid pasa por escuchar al sector empresarial y traducir ese diálogo en medidas concretas que tengan impacto real en empresas, trabajadores y vecinos.