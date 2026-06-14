Andrés Villena presenta en Rivas su nuevo libro sobre el poder en España

El Ateneo Republicano de Rivas invita al economista y sociólogo, que vendrá el 18 de junio a la Casa de Asociaciones del Barrio Oeste.

El economista, sociólogo y profesor universitario Andrés Villena presentará el próximo 18 de junio en Rivas-Vaciamadrid su nuevo libro, Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939. El encuentro, organizado por el Ateneo Republicano de Rivas, se celebrará a las 19:00 horas en el salón de actos de la Casa de Asociaciones, en el barrio de Covibar, con entrada libre hasta completar aforo.

La actividad permitirá a los asistentes conocer de primera mano las principales tesis de una obra que analiza la evolución de las estructuras de poder económico, político y empresarial en España desde el final de la Guerra Civil hasta la actualidad. Además de la presentación, habrá un turno de preguntas para el público y una sesión de firma de ejemplares.

Una mirada a las élites económicas y políticas

En este nuevo ensayo, publicado por Libros del KO, Villena plantea una interpretación de la historia reciente española centrada en las redes de influencia que, según su análisis, han condicionado el desarrollo del país durante décadas.

El libro aborda diferentes etapas históricas, desde el aperturismo tecnócrata del franquismo hasta las políticas de reconversión industrial, pasando por los procesos de privatización impulsados durante los gobiernos del PP y del PSOE y las consecuencias de la burbuja inmobiliaria.

La obra sostiene que, más allá de los cambios políticos y de las alternancias en el poder, determinadas élites han mantenido una capacidad constante para adaptarse a los nuevos contextos y conservar posiciones de influencia.

Quién es Andrés Villena

Nacido en Elche en 1980, Andrés Villena es doctor en Sociología por la Universidad de Málaga, licenciado en Comunicación Audiovisual y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. También colabora habitualmente con medios de comunicación como Infolibre y elDiario.es.

Antes de esta publicación, el investigador ya había abordado cuestiones relacionadas con las élites y los centros de poder en España en títulos como Las redes de poder en España. Élites e intereses contra la democracia (2019) y Cómo se gobierna España (2017).

Encuentro abierto en Covibar

La presentación tendrá lugar en la Casa de Asociaciones, situada en la avenida Armando Rodríguez Vallina, en Covibar. La asistencia será gratuita hasta completar la capacidad de la sala, por lo que la organización recomienda acudir con antelación.

Con este acto, Rivas acogerá una nueva cita cultural centrada en el análisis político y económico, dirigida tanto a lectores interesados en la actualidad española como a quienes quieran debatir sobre el papel de las élites en la historia reciente del país.