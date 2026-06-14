Athanor fusiona ópera y danza en su gran cita de fin de temporada

La orquesta de Rivas actuará el 14 de junio junto a solistas, coros y bailarines en el Auditorio Pilar Bardem.

La Orquesta Sinfónica Athanor de Rivas fusiona ópera y danza en su concierto de fin de temporada. Este se celebrará el próximo domingo 14 de junio, a las 19:30 horas, en el Auditorio Pilar Bardem. Bajo el título ‘Ópera en danza’, la formación dirigida por Manuel Donoso propone un espectáculo que combina música lírica, danza y canto coral en una misma puesta en escena.

La cita reunirá a varios artistas invitados, entre ellos la soprano Violeta Siesto, el contralto Paulo García y el tenor Adolfo Nieto. Además, participarán tres coros y alumnado del Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya de Madrid. Las entradas tienen un precio de 10 euros.

Un recorrido por algunas de las arias más conocidas

El programa incluye una selección de piezas emblemáticas de la historia de la ópera. El público podrá escuchar obras tan reconocidas como La donna è mobile, de Rigoletto (Verdi); Una furtiva lágrima, de L’elisir d’amore (Donizetti); Casta diva, de Norma (Bellini), o la popular Habanera de Carmen (Bizet).

También se interpretarán otras composiciones destacadas como el Dúo de las flores de Lakmé, de Léo Delibes. Junto a ello, se ofrecerán fragmentos orquestales de gran popularidad. Entre ellos el Intermezzo de Cavalleria rusticana (Mascagni) y el célebre coro Va pensiero de Nabucco (Verdi).

Desde la formación musical destacan que se trata de un repertorio cargado de melodías ampliamente reconocibles y que siguen conectando con el público actual. En resumen, una original interpretación de la orquesta Athanor en la que fusiona ópera y danza.

Athanor fusiona ópera y danza aportando una dimensión visual al espectáculo

Uno de los elementos diferenciales de este concierto será la participación del Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya. Los bailarines interpretarán diferentes coreografías sobre algunas de las obras programadas, aportando una lectura escénica complementaria a la música.

La colaboración entre Athanor y el centro de danza no es nueva. Sin embargo, en esta ocasión la presencia de los intérpretes sobre el escenario tendrá un papel destacado dentro de la propuesta artística.

Más de un centenar de voces sobre el escenario en el que la orquesta Athanor fusiona ópera y danza

El concierto contará además con la participación del Coro Rivas, el Coro de la Escuela Municipal de Música de Rivas y el Coro Cristóbal de Morales. Ellos se sumarán a la orquesta en varios momentos del programa.

La presencia conjunta de músicos, cantantes líricos, agrupaciones corales y bailarines convertirá el recital en una de las propuestas culturales más ambiciosas del cierre de temporada en Rivas-Vaciamadrid.

Fundada en 2003, Athanor es una de las formaciones musicales más consolidadas del municipio. Ahora vuelve a apostar por un formato que busca acercar la ópera a públicos diversos gracias a que Athanor fusiona ópera y danza.