Mazalmadrit abre sus puertas el 16 de junio para explicar su transformación ecológica

Informarán de los trabajos de restauración forestal y prevención de incendios realizados en el mayor bosque de Rivas.

El parque de Mazalmadrit abre sus puertas el 16 de junio. La mayor masa forestal de Rivas-Vaciamadrid (con más de 120 hectáreas) será protagonista de una jornada informativa abierta a la ciudadanía el próximo martes. Además, el encuentro tendrá lugar entre las 17.30 y las 20.00 horas en el centro de recursos ambientales Chico Mendes. Este evento servirá para dar a conocer los avances del proyecto de restauración forestal y mejora de la biodiversidad que desarrollan WWF España y el Ayuntamiento de Rivas.

La sesión está dirigida a vecinos, colectivos y entidades interesadas en conocer de primera mano las actuaciones realizadas durante los últimos dos años. Igualmente, se informará sobre las previstas para la próxima campaña. La participación requiere inscripción previa a través del correo electrónico eduambiental@rivasciudad.es.

El parque de Mazalmadrit abre sus puertas el 16 de junio

Mazalmadrit constituye uno de los principales espacios naturales del municipio y conecta con áreas protegidas de gran valor ecológico, como el Parque Regional del Sureste. Sin embargo, el estado actual de buena parte de su pinar presenta importantes vulnerabilidades.

Los pinares existentes proceden de repoblaciones realizadas hace varias décadas. Por otro lado, la elevada densidad de árboles, la acumulación de biomasa seca y la cercanía de zonas residenciales han convertido algunos sectores en áreas con riesgo elevado de incendio.

Ante esta situación, WWF España y el Ayuntamiento pusieron en marcha un plan de restauración ecológica y gestión forestal preventiva. Este plan tiene una duración prevista de cuatro años.

Más de 500 toneladas de madera retiradas en un bosque estratégico con alto riesgo de incendios

Durante la primera fase del proyecto, desarrollada entre 2024 y 2025, se actuó sobre más de nueve hectáreas del pinar mediante tratamientos selvícolas destinados a reducir la densidad de arbolado. Además, se buscó disminuir la carga de combustible vegetal.

Como resultado de estos trabajos se retiraron y astillaron más de 500 toneladas de madera, destinadas posteriormente a aprovechamiento energético como biomasa.

Las actuaciones también incluyeron la recuperación de áreas degradadas mediante la plantación de más de 3.100 ejemplares de especies autóctonas, entre ellas encinas, coscojas, romero o espantalobos. Asimismo, se introdujeron ejemplares de Vella pseudocytisus o pítano, una planta endémica ibérica catalogada en peligro de extinción.

Nuevas actuaciones junto a las urbanizaciones

La segunda fase, ya iniciada, contempla ampliar los tratamientos forestales a otras cuatro o cinco hectáreas situadas junto a urbanizaciones consideradas de «peligrosidad muy alta». Esto ocurre según el Plan Municipal de Autoprotección frente a incendios.

También está prevista la plantación de otros 1.446 ejemplares bajo el pinar, así como trabajos de mantenimiento, riegos de apoyo, revisión de protectores forestales y seguimiento científico de la evolución de las zonas restauradas.

Durante la jornada del 16 de junio, los responsables del proyecto explicarán cómo estas actuaciones buscan reducir el riesgo de incendios y mejorar la biodiversidad. Además, quieren convertir Mazalmadrit en un referente regional de gestión forestal preventiva basada en la naturaleza y la participación ciudadana.