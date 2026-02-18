Jesús Martínez Caballero, nombrado nuevo portavoz adjunto del PP

El edil asume esta responsabilidad tras la salida de Francisco Gallardo, que deja el acta por motivos personales.

El concejal del Partido Popular de Rivas, Jesús Martínez Caballero, asumirá la portavocía adjunta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid tras la renuncia de Francisco Gallardo a su acta. El relevo, confirmado el pasado 10 de febrero, reordena la dirección del grupo en la recta final del mandato municipal.

Gallardo ha decidido abandonar la política activa para iniciar una nueva etapa profesional en la empresa privada, poniendo fin a una trayectoria de 12 años en la Corporación local .

Martínez Caballero: juventud y continuidad

Jesús Martínez Caballero ha agradecido la confianza depositada en él por la dirección del grupo municipal y ha enmarcado su designación en una apuesta por combinar experiencia y renovación dentro del Partido Popular de Rivas.

“Quiero agradecer a Janette Novo la confianza para asumir esta nueva responsabilidad. Para mí es un orgullo formar parte de este proyecto a su lado y aportar mi granito de arena”, ha señalado el edil.

El nuevo portavoz adjunto ha subrayado además el perfil joven de la ciudad. “Rivas es una de las ciudades más jóvenes de España y es positivo que haya jóvenes implicados y asumiendo responsabilidades. Por eso, creo que mi designación como portavoz adjunto del Grupo también lanza un mensaje claro: somos un equipo diverso que combina juventud y experiencia, frescura y preparación… frente al proyecto agotado de Aída Castillejo, que lleva años sin incorporar perfiles jóvenes a la primera línea política”.

También ha tenido palabras para su antecesor: “Asimismo, también quisiera reconocer la labor de Fran durante estos años”. En cuanto a la estrategia política, ha afirmado que el grupo seguirá “en la calle, hablando con los vecinos y llevando soluciones concretas a cada problema, con Janette al frente. Demostrando que no sólo ejercemos una oposición seria, sino que somos la única alternativa real y solvente de gobierno para Rivas”.

El reconocimiento de Janette Novo a Gallardo

La portavoz del Partido Popular de Rivas, Janette Novo, ha valorado públicamente la trayectoria de Francisco Gallardo durante sus años como concejal y portavoz adjunto.

En declaraciones recogidas en la nota del grupo municipal, Novo ha destacado su compromiso con la ciudad: “Fran ha sido un compañero leal, trabajador y comprometido con nuestra ciudad y sus vecinos. Su aportación al Grupo Municipal Popular durante estas cuatro legislaturas en las que he podido estar con él ha sido muy valiosa y le agradecemos profundamente el trabajo realizado durante todos estos años. Le deseamos todo el éxito personal y profesional en el nuevo camino que ahora inicia” .

Desde el Partido Popular de Rivas también han agradecido su “trabajo, dedicación y compromiso” durante su etapa en el Ayuntamiento. La formación explicó que aún no ha decidido qué miembro de la lista electoral cogerá el acta de concejal que deja vacante Francisco Gallardo, ya que quiere abordar con ellos y ellas la mejor opción en función de su diversidad de circunstancias personales y laborales.

Doce años en la Corporación

Francisco Gallardo formaba parte de la Corporación municipal desde 2011, con presencia en distintas legislaturas: entre 2011 y 2015, en 2018 y durante los mandatos 2019-2023 y 2023-2026 .

En su despedida, el ya exconcejal aseguró: “Ha sido un honor formar parte del Ayuntamiento de mi ciudad y defender las ideas del Partido Popular junto a un gran equipo de personas valientes, trabajadoras y comprometidas. Tras 12 años en la política municipal he tomado esta decisión por motivos personales, para iniciar una nueva etapa en la empresa privada” .

Con este relevo, el Partido Popular de Rivas reorganiza su estructura interna en el Ayuntamiento, refuerza el papel de Jesús Martínez Caballero dentro de un grupo municipal en el que «Fran» jugaba un papel de cohesión que superaba con creces el rol formal de portavoz adjunto.

Del paso de Francisco Gallardo por la política municipal ripense, fuentes populares destacan el compromiso que demostró el edil con el partido durante la dura etapa en la que el PP contó únicamente con dos concejales y todo el peso de la representación recayó en él y en Janette Novo. Si antes ya tenía una pata en la empresa privada, ahora redirigirá su empeño a tiempo completo a cosechar éxitos en ella, aunque no dejará de ser «un hombre de partido». En sus últimas declaraciones a Zarabanda como concejal, recién dimitido, cerraba su despedida afirmando: «lo que más me entristece es no estar ahí en 2027 al lado de la futura alcaldesa, Janette Novo».