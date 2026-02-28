El Pleno municipal de Rivas debatirá la reprobación de la concejala del PP Amara Gómez

El Grupo Municipal IU Rivas – Más Madrid – Verdes Equo defiende que la concejala habría “maniobrado en contra de climatizar los centros escolares”.

El Grupo Municipal IU Rivas – Más Madrid – Verdes Equo ha informado de que próximamente registrará una moción para denunciar “las maniobras” que la concejala del PP y también directora del CEIP Las Cigüeñas, Amara Gómez, habría llevado a cabo contra la climatización de los centros educativos públicos de Rivas, según la nota de prensa de la formación..

En la moción, el Grupo Municipal solicitará que el pleno apruebe la reprobación de Gómez “por su alineamiento en el bloqueo promovido por la Comunidad de Madrid a la climatización de los centros educativos públicos de Rivas”, afirman.

El Ayuntamiento de Rivas, según informó la concejala Charo Sandoval en el último pleno, ha adjudicado ya el contrato de climatización de 9 centros públicos. “Los centros se van a aclimatar”, aseguró la concejala de Educación. La relación de los centros incluidos en el primer contrato, con una duración de 15 años, son las 5 escuelas municipales y 4 colegios de primaria. Sería la climatización de estos 4 centros públicos, CEIP Mario Benedetti, CEIP El Olivar, CEIP Jarama y CEIP Las Cigüeñas, contra la que desde “ámbitos vinculados al Partido Popular de Madrid y al PP de Rivas se habría promovido una oposición activa”, según IU-MM-VQ. Según este grupo municipal, que ostenta la alcaldía de Rivas, el objetivo habría sido bloquear esta medida, “viable técnica y presupuestariamente” reivindica IU-MM-VQ.

Directora de Las Cigüeñas

Entre los centros en los que se van a ejecutar esta climatización se encuentra el centro público Las Cigüeñas, del que la concejala del PP es directora desde este curso.

Amara Gómez entró como concejala de oposición en junio de 2024, tras la dimisión del popular Ignacio Checa. Gómez, que reside en Arganda del Rey, según informa IU-MM-VQ, es profesora en Rivas desde 2003. En el momento de su toma de posición, Gómez había desempeñado la función de Jefa de Estudios. Después de ser nombrada concejala, en octubre de 2025, Gómez fue nombrada Directora del CEIP Las Cigüeñas, situado en el casco urbano de Rivas. Dicho nombramiento, según el grupo municipal, “generó controversia por la forma de designación y por su simultánea condición de concejala del Partido Popular en Rivas”.

El Grupo Municipal denuncia que Gómez habría “adoptado un posicionamiento contrario a la instalación de sistemas de climatización”. Esto, denuncian sería “especialmente grave” para una persona que “dirige un colegio público y al mismo tiempo ostenta un cargo público en el Ayuntamiento”.

El Grupo Municipal IU-MM-VQ explica que la reprobación estaría justificada por la acumulación de “un nombramiento controvertido, un conflicto institucional innecesario y un posicionamiento contrario a una mejora básica en infraestructuras educativas”.

“Estamos hablando de la salud de niños y niñas”, dicen desde IU-MM-VQ. “No se puede convertir la mejora de las condiciones en las aulas en un pulso político ni en una estrategia de desgaste institucional”, señalan.