El PP de Rivas denuncia una «campaña de acoso» a su concejala Amara Gómez

El supuesto hostigamiento a la directora del CEIP Las Cigüeñas vendría por la polémica sobre la climatización de los centros.

El Partido Popular de Rivas ha denunciado este 3 de marzo una supuesta “campaña de acoso y hostigamiento” contra la directora del CEIP Las Cigüeñas y concejala del Grupo Municipal Popular, Amara Gómez. Según la formación, el señalamiento procedería de Izquierda Unida y Más Madrid y estaría relacionado tanto con su condición de cargo público como con la polémica sobre la climatización del centro educativo, que el Ayuntamiento va a acometer con fondos propios y reclama a la Comunidad.

La denuncia se recoge en una nota pública difundida por el PP local, en la que acusa al Gobierno municipal de mezclar la labor profesional de la directora con su actividad política y de alentar una estrategia de presión personal .

Acusaciones de “informaciones falsas” y presiones

En el comunicado, los populares sostienen que en los últimos días se han publicado “informaciones falsas” que buscan “dañar la imagen profesional y personal de la directora por el mero hecho de ser concejal del Partido Popular”. Fuentes populares señalan directamente a varios medios de ámbito autonómico y estatal.

La formación también señala que, según ha trasladado la propia afectada, se habrían producido presiones -no concretadas- desde su nombramiento como directora, intensificadas en el contexto del debate sobre la climatización del colegio .

El PP afirma que se habría instado a la directora a firmar un escrito dirigido a la Comunidad de Madrid para reclamar la climatización del centro, al considerar el Ayuntamiento que es una competencia autonómica . Los populares defienden que los colegios son de titularidad municipal y recuerdan que el Consistorio anunció una inversión de 14,2 millones de euros para mejorar la climatización en los centros educativos .

Señalamientos directos al Gobierno municipal

En su nota, el Partido Popular de Rivas menciona el supuesto envío de mensajes de WhatsApp por parte de la concejala de Educación y del exalcalde a personas del entorno profesional y personal de la directora, con el objetivo —según la formación— de difundir acusaciones infundadas.

La portavoz popular, Janette Novo, afirma: “Primero fue la directora del CEIPSO La Luna, ahora la directora del CEIP Las Cigüeñas ¿quién va a ser el siguiente?” . En otro momento del comunicado, sostiene que se trata de “una campaña absolutamente intolerable” y exige el “cese inmediato del acoso” .

El texto también defiende la trayectoria profesional de la directora, con más de 23 años vinculada al centro, y asegura que su elección se produjo conforme a los procedimientos establecidos por la administración educativa. Fuentes del centro educativo confirman la versión popular sobre el currículum de Amara Gómez, que habría sido la docente con más experiencia en el centro de entre las pocas personas que habían cursado la formación de dirección de centros, en el momento de su nombramiento.

Contexto: climatización y debate político en Rivas

La controversia se enmarca en el debate sobre la instalación de sistemas de aerotermia y mejoras de climatización en los colegios públicos de Rivas-Vaciamadrid. El PP rechaza que la Comunidad de Madrid esté bloqueando estas actuaciones y atribuye las críticas a una “estrategia” del Ejecutivo local en su enfrentamiento político con el Gobierno regional .

La situación añade tensión al debate político local y sitúa en el centro de la polémica a la directora del CEIP Las Cigüeñas, Amara Gómez, en un conflicto que mezcla gestión educativa y confrontación partidista en Rivas.