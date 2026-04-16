El Ayuntamiento de Rivas se ofrece a terminar las obras educativas paralizadas

Ante la incertidumbre de las familias y la lenta ejecución de la Comunidad de Madrid, propondrán a la Consejería esta solución

La alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, planteará este viernes a la Comunidad de Madrid que el Ayuntamiento asuma la finalización de varios centros educativos paralizados en el municipio. La propuesta de terminar las obras desde el consistorio llega en un contexto marcado por la lenta ejecución de la Comunidad de Madrid, que mantiene bloqueadas infraestructuras clave en pleno proceso de escolarización.

Castillejo, junto a la concejala de Educación, Charo Sandoval, se reunirán mañana con la consejera regional Mercedes Zarzalejo. El objetivo de la reunión será trasladar una solución concreta: la firma de convenios que permitan a la administración local intervenir directamente en las obras pendientes.

Centros afectados por los retrasos

El planteamiento municipal incluye tres actuaciones prioritarias. En primer lugar, la finalización del CEIP Mercedes Vera. En segundo lugar, la conclusión del gimnasio del CEIPSO La Luna —con más de diez cursos de retraso— y, por último, la retirada de los barracones instalados en el CEIP Dulce Chacón.

Estas infraestructuras forman parte de una situación que el Consistorio califica de «emergencia educativa», con efectos directos sobre el alumnado y sus familias. La paralización de las obras ha generado incertidumbre en un momento especialmente sensible para las familias, como es la escolarización.

Críticas a la gestión regional

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha puesto como ejemplo el caso del CEIPSO La Luna para evidenciar los retrasos. “El último colegio que hizo el Ayuntamiento bajo esta fórmula fue el CEIPSO La Luna, que inauguramos de manera conjunta entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid», recordó. Castillejo denuncia, además, que «la Comunidad de Madrid ha sido incapaz de acabarlo y 9 años después sigue incompleto». Por tanto, una generación entera de alumnos y alumnas va a pasar por su centro sin pisar su gimnasio, concluye la alcaldesa.

Castillejo ha defendido que la propuesta municipal busca soluciones desde la cooperación institucional. “Desde la lealtad institucional y desde el compromiso por la educación pública plantearemos a la Comunidad de Madrid trabajar juntas para poder terminar los centros”, ha declarado la alcaldesa, que busca lograr terminar las obras de los centros tomando la iniciativa desde el Ayuntamiento de Rivas.

Una solución que no es nueva: el Ayuntamiento de Rivas se ofrece a terminar las obras

El Ayuntamiento defiende que no se trata de una medida excepcional. En Rivas ya se han construido más de diez centros educativos mediante convenios de este tipo. Por tanto, cerca del 80% de los equipamientos educativos de la ciudad fueron construidos con esta fórmula: terminas las obras desde el Ayuntamiento de Rivas, pero con el acuerdo de la Comunidad de Madrid.

Con esta experiencia previa, el Gobierno local considera viable que el Ayuntamiento de Rivas asuma las obras como vía para acelerar soluciones ante los retrasos acumulados por la administración autonómica.

Impacto en las familias

El problema no es nuevo y afecta a varias generaciones de estudiantes. Parte del alumnado vinculado al CEIP Mercedes Vera comenzó su escolarización en barracones en el Dulce Chacón. Han esperado durante años la finalización de su centro y ahora vuelven a enfrentarse a obras paralizadas. Si el Ayuntamiento de Rivas se ofrece a terminar las obras, sería un principio de solución.

Este encadenamiento de soluciones provisionales refleja, según el Ayuntamiento, una falta de planificación de la Comunidad de Madrid sostenida en el tiempo.

Llamamiento a un acuerdo con la Comunidad que permita al Ayuntamiento de Rivas terminar las obras

La alcaldesa también ha advertido sobre la necesidad de priorizar el interés general: “No se entendería una negativa que ponga el foco en las diferencias políticas y no en las necesidades del alumnado y sus familias”.

El objetivo del encuentro con la Comunidad de Madrid es abrir una vía de colaboración que permita resolver un escenario que el Consistorio considera insostenible. Si la administración regional no garantiza los plazos, Rivas plantea asumir directamente la ejecución para garantizar infraestructuras educativas dignas en el municipio.