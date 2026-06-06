José Luis Alfaro es el portavoz mejor valorado entre sus votantes

Las dos últimas encuestas de valoración de servicios públicos incluyen el recuerdo de voto.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha hecho públicos esta semana los resultados de la encuesta de valoración de servicios públicos, Esta encuesta se realiza con una periodicidad variable desde 2017, aunque ahora se publica vinculada al Observatorio de Ciudad, pendiente de actualizarse con datos e informes sobre la realidad Rivas.

El análisis de los datos globales de la encuesta ofrece una variación respecto a noviembre del año pasado en la que aumentan la puntuación media todos los grupos municipales y portavoces excepto el PP y su presidenta, Janette Novo.

Con los datos de mayo de 2026, el portavoz de IU-MM-Equo y la portavoz del PSOE encabezan las valoraciones (6,7 sobre 10 para José Luis Alfaro y 6,5 para Mónica Carazo). Respecto a las portavoces de la derecha, Novo empata con la ultraderechista Eliana Palacios con un 4,3 de media.

Valoraciones del propio electorado

Las dos últimas encuestas de valoración de servicios públicos (noviembre de 2025 y mayo de 2026) incluyen el recuerdo de voto en las elecciones municipales y generales de 2023. De esta manera, conocemos cómo valora cada electorado a su portavoz. José Luis Alfaro, que también es portavoz del gobierno local, es el que recibe una mejor puntuación por parte de su electorado, con un 7,52. Le sigue Mónica Carazo que obtiene un 6,58 del electorado socialista. Por último, Novo obtiene un 6,46 de los votantes del PP.

Respecto a la encuesta anterior, la portavoz popular es la que menor cambio ha sufrido, con un descenso de 0,17 puntos (obtuvo 6,58 en noviembre). En cambio, Alfaro ha bajado 0,63 puntos desde el 8,15 que le dio su electorado en la encuesta anterior. Carazo ha descendido también 0,68 desde el 7,26 anterior.

Por razones de muestra, sólo se ofrecen datos de IU-MM-VQ, PSOE y PP.

Castillejo mantiene la valoración general

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, también es valorada por las personas encuestadas. Con los datos globales, la valoración global de la alcaldesa se mantiene en el 6, con muy ligeras variaciones de aspectos específicos como honestidad, proximidad, capacidad de gestión o liderazgo. Castillejo, además, ha mejorado en el porcentaje de vecinos que la conocen, superando actualmente el 45 %. Hace 6 meses, ese valor no llegaba al 40 %

Por recuerdo de voto, Castillejo obtiene la mejor puntuación entre los votantes a la candidatura que ella encabezó, la de IU-MM-VQ, con un 7,13. Los votantes del PSOE la puntúan con un 6,40 y los del PP con un 4,31. Respecto a las puntuaciones obtenidas hace 6 meses, la menor bajada se encuentra entre los votantes del PP, que le otorgaron un 4,4. Respecto a los votantes de IU-MM-VQ y del PSOE ha descendido la valoración 0,36 puntos entre los votantes de su candidatura y 0.14 entre los votantes del PSOE.

Problemas de muestreo

Los datos publicados esta semana mantienen los problemas de muestreo encontrados hace un año. Estos problemas se plasman también en la representación de votantes de los distintos partidos políticos.

En las elecciones de mayo de 2023, el PP obtuvo un 31,6 % de los votos e IU-MM-VQ el 30 %. El recuerdo de voto varía a lo largo de una legislatura, por razones como la deseabilidad social, el cambio de intención de voto futura u otras razones. Además, dado que una encuesta incluye no sólo a las personas votantes sino a abstencionistas y nuevos votantes (por edad o porque se han mudado recientemente), el porcentaje de una encuesta no será el porcentaje obtenido en unas elecciones. Sin embargo, el recuerdo de voto a IU-MM-VQ supera ligeramente el 30 % del voto obtenido (30,3 % de recuerdo en la última encuesta). El PP, en cambio, tiene un 10,9 % de recuerdo de voto, practicamente un tercio del voto real.

Esta diferencia entre las dos principales candidaturas, que obtuvieron un porcentaje muy similar en las anteriores elecciones, se ha aumentado desde la anterior encuesta de noviembre. En aquel momento, la diferencia fue de 13 puntos (24,7 % a IU-MM-VQ y 11,8 % al PP). En esta ocasión, la diferencia asciende hasta los 19,5 puntos.