Rivas informa sobre el avance los proyectos en marcha de la legislatura

El Ayuntamiento de Rivas publica un mapa de actuaciones que incluye “cómo avanzan las principales actuaciones de esta legislatura”.

El consistorio ripense ha difundido el Mapa de Actuaciones que recoge los proyectos iniciados para el periodo 2023-2027. El documento informa sobre las intervenciones en marcha en centros educativos, infraestructuras y vivienda pública. Se busca que la ciudadanía conozca «cómo avanzan las principales actuaciones de esta legislatura». Estos proyectos conectan con algunos de los 10 proyectos de la Agenda Urbana de Rivas previstos para 2026. Desde el ayuntamiento de Rivas explican que la Agenda Urbana «actúa como nexo de referencia entre todas las actuaciones».

Educación y Equipamientos Municipales en marcha

La mejora de los centros educativos y edificios públicos supone una parte importante de los trabajos actuales. El Ayuntamiento está ejecutando la climatización y el sombreado de colegios para mejorar el bienestar del alumnado.

Climatización escolar : Trabajos iniciados en cinco escuelas infantiles y los colegios Mario Benedetti, El Olivar, Jarama y Las Cigüeñas.

: Trabajos iniciados en cinco escuelas infantiles y los colegios Mario Benedetti, El Olivar, Jarama y Las Cigüeñas. Sombreado : Instalación de pérgolas en centros como José Saramago, El Parque y Rafael Alberti durante este año.

: Instalación de pérgolas en centros como José Saramago, El Parque y Rafael Alberti durante este año. Espacios culturales: Desarrollo de la nueva Escuela Municipal de Música y la reforma de la Casa de la Música por su 25º aniversario.

Hitos de Movilidad y el Enlace de la M-50

Dentro de la movilidad, la actuación más esperada es el enlace con la M-50, que permitirá el acceso directo desde la A3.

Asimismo, se avanza en la conexión del carril bici entre los barrios Oeste y Centro. Otra obra relevante es el proyecto de cubrimiento del metro.

Vivienda Pública y Sostenibilidad Urbana

El documento también identifica las parcelas de suelo dotacional que el ayuntamiento ha anunciado que destinará a vivienda pública.

En el ámbito medioambiental, el proyecto «Renatura» está llevando a cabo la renaturalización del barrio Oeste. A esto se suma la creación del Parque José Isbert, una zona verde que integrará sistemas de reutilización de agua y energía solar.

Mapa accesible

El mapa se ha incluido en la revista Rivas al Día de febrero, cuando casi han pasado tres cuartas partes de la legislatura. Se ha publicado online también PDF con una única capa de imagen. Ese formato actual impide el uso de funciones básicas de búsqueda de términos (Ctrl+F), dificulta la extracción de datos para su análisis y, además, supone una barrera de accesibilidad para personas con discapacidad visual que dependen de lectores de pantalla.

Las siguientes tablas detallan el contenido incluido en el mapa.

Edificios e Instalaciones

Actuación Descripción Escuela Municipal de Música La nueva sede de la Escuela Municipal de Música llevará el nombre de Txema Cariñena Rubio y contará, entre otras cosas, con aulas y salas de ensayo insonorizadas, una sala de conciertos polivalente con aforo para 300 personas, fonoteca, cafetería y una sala de estudios. Centro de Mayores El Parque El nuevo centro duplicará su superficie construida hasta los 1.304m2. Contará con una nueva sala polivalente y otra de actividades. Se ampliarán el comedor y el salón. Además, se creará un patio interior con una zona techada que funcionará como espacio de encuentro. Centro de Día Concepción Arenal La ampliación del centro de día Concepción Arenal permitirá crear una zona interior al aire libre, dos nuevas salas polivalentes y aumentar en 30 las plazas disponibles, que pasarán de las 50 actuales hasta 80. Contará con tecnología avanzada de referencia en Europa para el tratamiento de las persona usuarias. Casa de la Música La Casa de la Música acaba de cumplir 25 años y merece una reforma. El nuevo espacio contará, entre otras cosas, con nuevas salas de ensayo insonorizadas y mejorará su accesibilidad y su eficiencia energética el edificio. También se reformará el patio central, lo que permitirá aumentar el espacio de la casa. Sede de Protección Civil Estará ubicada en el entorno del Recinto Ferial y contará con nuevos y renovados servicios para la atención sanitaria. La Casa+Grande Se trata de uno de los edificios más utilizados por la juventud ripense. A lo largo de este 2026, se destinarán en torno a 500.000 euros a la rehabilitación de la cubierta, para que pueda ser también utilizada como espacio de encuentro entre los chicos y chicas de Rivas. Actuaciones en edificios e instalaciones incluidas en el mapa publicado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

Movilidad y viario urbano

Actuación Descripción Enlace Este M-50 Permitirán entrar a Rivas desde la autovía de circunvalación conduciendo desde la A3. Mejoras de asfaltado El plan de asfaltado de 2026 se ejecutará en dos fases y afectará a 117.752,10 m2. Entre otras, se asfaltarán vías como la avenida de los Almendros, la calle Fundición, la avenida Cerro del Telégrafo, la avenida Aurelio Álvarez, la calle Juan de la Cierva o la calle Campillo de San Isidro. Conexión Carril Bici Se trata de prolongar el carril bici desde la avenida de José Hierro hasta la avenida de los Almendros. Con esta obra, las personas que se mueven en bicicleta por Rivas ya podrán despla- zarse por los tres barrios de forma rápida y segura. Remodelación Paseo de las Provincias Con más espacios peatonales, con más zonas verdes, más accesible y más seguro. Así será el nuevo paseo de las Provincias, cuya remodelación se ejecutará por fases y servirá para completar el anillo verde de Rivas, conformado por el parque Lineal y la avenida de Los Almendros. Prolongación del Parque Lineal En una primera fase, el Parque Lineal se extenderá incluyendo las zonas ver- des que forman parte del Polideportivo Cerro del Telégrafo, que servirá como puerta de entrada al futuro corredor del cubrimiento del metro. Cubrimiento del metro El soterramiento del metro servirá para construir un gran corredor verde que liberará más de 135.000m2, accesible y con servicios de proximi- dad, que servirá para cohesionar la ciudad desde el punto de vista territorial y que unirá ambas zonas de la ciudad a pie o en bicicleta. Actuaciones de movilidad incluidas en el mapa publicado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

Nombre de la actuación Descripción Climatización de centros educativos Ante el inmovilismo de la Comunidad de Madrid, que vuelve a renunciar a ejercer sus competencias, el Ayuntamiento de Rivas va a climatizar los colegios públicos y las escuelas infantiles municipales. En una primera fase, se abordarán los trabajos en las cinco escuelas infantiles y en los colegios Mario Benedetti y El Olivar, en el barrio Oeste; Jarama, en el barrio Centro; y Las Cigüeñas, en el barrio Este. Mejoras en colegios Como cada verano, los coles de Rivas reciben una inversión importante que se plasma en diversas obras de mejora y mantenimiento. En este 2026, las intervenciones se llevarán a cabo en los colegios La Escuela, Hans Christian Andersen, Jarama, El Olivar, Las Cigüeñas, José Saramago, El Parque y Victoria Kent, así como en el CERPA y en la escuela infantil Pippi Langstrump. Sombreado en colegios Buscando reducir la temperatura en los meses más calurosos, el Ayuntamiento de Rivas está instalando pérgolas de sombra en los colegios públicos. En 2026, quedarán instaladas en La Escuela, José Saramago, El Parque, Jarama, Hans Christian Andersen y Rafael Alberti. Actuaciones en centros educativos incluidas en el mapa publicado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

Vivienda y zonas verdes

Nombre de la actuación Descripción Parcelas destinadas a vivienda pública en suelo dotacional (marcadas en el mapa) De la mano de la EMV, el Ayuntamiento de Rivas trabaja en el Plan Estratégico de Vivienda, que incluye nuevas promociones en seis parcelas dotacionales diseminadas por varias zonas de la ciudad: calle de las Trece Rosas con Dulce Chacón, calle Picos de Urbión con Cádiz, calle Hatshepsut con avenida Víctimas del Terrorismo, calle Junkal, calle Jovellanos y avenida José Hierro. Renatura El proyecto de renaturalización del barrio Oeste quedará completado en este 2026 con las obras de actuación en las parcelas vacantes y en el propio Olivar de la Partija. También contempla las obras de peatonalización y generación de nuevas zonas verdes de los coles Mario Benedetti, La Luna y Rafael Alberti. Parque José Isbert Una gran zona verde y estancial pensada para toda la ciudadanía: será un parque pionero en España por su sistema de recogida y reutilización de aguas pluviales y grises. Sus pérgolas tendrán placas solares. Tendrá chorros de agua, un área intergeneracional de ocio y deporte, una zona bioclimática, merendero, un quiosco de hostelería, aseos y una plaza central con gradas. Plaza Futurama El acondicionamiento y la instalación de nuevos juegos infan- tiles en la plaza de Futurama es fruto de una petición vecinal canalizada a través del Presupuesto Participativo. Incluye juegos inclusivos y de agua, convirtiendo al espacio en un refugio climático. Cuenta con un sistema de drenaje sostenible. Renovación de juegos infantiles y zonas estanciales A lo largo de 2026, se dará continuidad a la renovación de juegos y zonas infantiles, con actuaciones en 10 zonas de juego y 24 áreas en varias zonas de la ciudad. Habrá mejoras en 27 áreas biosaludables, nuevas instalaciones de sombreado en las calles Clara Sánchez y Miguel Gila o un nuevo área de calistenia en el Parque Lineal. Modernización y eficiencia del alumbrado público Incluye actuaciones en luminarias de viales, pasos de peatones, parques y fuentes ornamentales de distintos puntos del municipio. Actuaciones en vivienda, zonas verdes y alumbrado incluidas en el mapa publicado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.