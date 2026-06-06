VI Marcha San Cinerato: nueva protesta contra la incineradora

La movilización recorrerá Rivas el 7 de junio para reclamar el cierre de Valdemingómez

La Alianza Incineradora de Valdemingómez No ha convocado para el próximo 7 de junio la VI Marcha San Cinerato en Rivas-Vaciamadrid, una movilización ciudadana que busca mostrar el rechazo a la actividad de la incineradora de Valdemingómez y denunciar sus posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente. La marcha comenzará a las 11.00 horas y finalizará en la Casa de las Asociaciones de Rivas Oeste con la lectura de un manifiesto.

La convocatoria continúa una iniciativa que la plataforma organiza de forma periódica desde 2019. Para preparar esta sexta edición, representantes de entidades vecinales y sociales de Madrid y Rivas mantuvieron una reunión el pasado 27 de mayo en la que abordaron distintos aspectos organizativos y revisaron un borrador del manifiesto que se dará a conocer durante la jornada.

Un recorrido por Rivas con final reivindicativo

Según la organización, la marcha partirá desde la Avenida de los Almendros, en el entorno del cruce con la calle Juncal. Desde allí avanzará por las avenidas de Miguel Hernández y Covibar hasta llegar al aparcamiento de la Casa de las Asociaciones de Rivas Oeste.

El acto final incluirá la intervención de un vecino del barrio de la Cañada y la lectura pública del manifiesto elaborado por la plataforma. La organización espera que el evento sirva para visibilizar el rechazo ciudadano a la instalación de tratamiento de residuos ubicada en Valdemingómez.

Las reclamaciones de la plataforma

Entre los argumentos que recoge el borrador del manifiesto figura la apertura de una investigación por parte del Parlamento Europeo tras una denuncia presentada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid relacionada con la incineradora.

La plataforma también sostiene que la instalación incumple distintos aspectos de la normativa ambiental y recuerda que presentó un recurso contra la autorización ambiental concedida en septiembre de 2025. Entre las cuestiones señaladas figuran supuestas deficiencias en la ventilación de los fosos, problemas relacionados con el almacenamiento de residuos y posibles emisiones contaminantes.

Asimismo, la Alianza argumenta que la renovación de autorizaciones ambientales para este tipo de instalaciones debería incorporar una evaluación de los efectos sobre la salud humana y el medio ambiente, en referencia a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2024.

Preocupación por los desarrollos urbanísticos

Otro de los aspectos destacados por la organización es la proximidad de futuros desarrollos residenciales previstos en el sureste de Madrid, como Valdecarros, Los Berrocales y El Cañaveral, que sumarán miles de nuevas viviendas en las próximas décadas.

La plataforma también afirma disponer de información sobre posibles afecciones médicas en trabajadores de la planta y sobre problemas respiratorios detectados en un vecino de Rivas, cuestiones que considera relacionadas con la actividad de la incineradora, pese a no contar con estudios concluyentes al respecto.

El manifiesto definitivo ha sido remitido a diferentes entidades e instituciones para recabar apoyos antes de la celebración de la VI Marcha San Cinerato, prevista para el domingo 7 de junio en Rivas-Vaciamadrid, sin que de momento hayan sido comunicadas adhesiones.