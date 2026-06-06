Sé el primero en probar juegos como «Refugio» con Ludiversia

La asociación organiza una jornada de ‘betatesters’ de juegos de mesa.

El domingo 7 de junio la asociación Ludiversia acogerá a diseñadores y diseñadoras de juegos de mesa, que vendrán a presentar y testear sus prototipos. Habrá propuestas para todos los gustos —fantasía, humor, aventura, neurociencia y derechos humanos, entre otros temas— y para edades muy distintas: desde los 4 hasta los 99 años.

El encuentro tendrá lugar en Blima Sangha, de 11:30 a 13:30 h, y será una oportunidad tan lúdica como educativa para acercarse a los procesos creativos mientras se disfruta en familia de una mañana diferente y divertida.

Juegos adaptados a todas las edades y necesidades especiales

La organización informa de que «en caso de que algún jugón o jugona tenga algún tipo de necesidad especial para disfrutar de la actividad ⎯ dificultad con los tiempos de espera, cascos antiruidos, pictogramas o figet de manos, por ejemplo⎯, puede escribir al correo jugamos@ludiversia.es».

Son hasta nueve los juegos que podrán probarse, entre los que destacan juegos apoyados por universidades por motivos pedagógicos o de aprendizaje de estrategias psicológicas útiles para el día a día. Por su compromiso social, destaca «Refugio«, elaborado por el trabajador social David Expósito Álvarez para sensibilizar sobre las personas refugiadas y derechos humanos como el derecho de asilo y refugio.

Listado y características de los juegos de mesa

Estos son los juegos que se podrán jugar y los autores y autoras que podrás conocer:

Refugio Autor: David Expósito Álvarez

Jugadores: 2-4

Tiempo de juego: 60-90 minutos.

Edad recomendada: +14

Primer juego de mesa social con temática sobre personas refugiadas y Derechos Humanos que invita al entretenimiento y a la reflexión. Magic Craft Autora: Julia Iriarte

Jugadores: 1-4

Tiempo de juego: 30 minutos.

Edad recomendada: +8

¡La magia es fruto de la colaboración! Debéis colocar los ingredientes en el caldero con el patrón correcto para completar el libro de hechizos y conseguir vuestros objetivos. Comprad herramientas y cooperad… sabiamente. Pico y Grillo ¡a comer! Autora: Alexandra González Medina

Jugadores: 2-4

Tiempo de juego: 10-15 minutos.

Edad recomendada: +4

¿Nos ayudas? ¡Tenemos que encontrar la comida adecuada antes de que llegue el final del día y nos quedemos dormidos! The Mole Autor: Dandra

Jugadores: 6-10

Tiempo de juego: 20 minutos.

Edad recomendada: +12

La confianza es frágil. Una sola mentira puede destruirlo todo. Deberéis superar pruebas para conseguir puntos, pero una de las personas sentadas en la mesa es… The Mole. Un día complicado Autoras: Nuria Vita, Jorge Moya, Daniella Munhoz, Verónica Estrada y Jaume March

Jugadores: 2-4

Tiempo de juego: 60 minutos.

Edad recomendada: +14

Serious game del Grupo de Investigación Neuropsicología, genes y ambiente (NeuroPGA) de la Universidad de Lleida en el que trataremos de sobrevivir con nuestras mejores (o peores) estrategias de afrontamiento a un día MUY complicado. Colonia Pingüino Autoras: Lidia Oquillas Parra

Jugadores: 2-6

Tiempo de juego: 10-20 minutos.

Edad recomendada: +6

Pingüinos + estrategia = caos. Juego de mesa familiar para formar colonias… y romper planes. Fácil de aprender, difícil de ganar. CTRL +Z Autores: Pablo Garaizar, Iván Marsá y JuanRa Velasco. Apoyado por UAH, UAM, la Universidad de Deusto y FECYT Innovación.

Jugadores: 1-5

Tiempo de juego: 20-60 minutos.

Edad recomendada: +10

Un juego (¡¿educativo?!) de zombis en el que tienes que controlar los ataques y deshacer la invasión, permitiendo el paso a tu recinto a las personas, que serán parte de tu comunidad. Los reinos de Drácothar Autor: Víctor Aguirre.

Jugadores: 2-5

Tiempo de juego: 10-40 minutos.

Edad recomendada: +16

Engañosamente sencillo. Brutalmente estratégico. Traiciones, alianzas rotas y una carrera por conseguir todos los huevos de dragón. Un solo hechizo puede dar la vuelta a la partida en cualquier momento. Con piña pa’ mí Autores: Javier Álvarez, Verónica Leiva, Gloria García, María Rupérez, Denisse Ron, Atenea Alonso y Steven Pinto (Equipo Dale al botón).

Jugadores: 2-6

Tiempo de juego: 15 minutos.

Edad recomendada: +6

Frenético juego de cartas y reflejos donde tendrás que sobrevivir a una guerra de ingredientes a base de manotazos y esperar que el azar juegue de tu parte.