Sé el primero en probar juegos como «Refugio» con Ludiversia

La asociación organiza una jornada de ‘betatesters’ de juegos de mesa.
Juegos adaptados a todas las edades y necesidades especiales
Son hasta nueve los juegos que podrán probarse, entre los que destacan juegos apoyados por universidades por motivos pedagógicos o de aprendizaje de estrategias psicológicas útiles para el día a día. Por su compromiso social, destaca «Refugio«, elaborado por el trabajador social David Expósito Álvarez para sensibilizar sobre las personas refugiadas y derechos humanos como el derecho de asilo y refugio.
Listado y características de los juegos de mesa
- Refugio
- Autor: David Expósito Álvarez
- Jugadores: 2-4
- Tiempo de juego: 60-90 minutos.
- Edad recomendada: +14
- Primer juego de mesa social con temática sobre personas refugiadas y Derechos Humanos que invita al entretenimiento y a la reflexión.
- Magic Craft
- Autora: Julia Iriarte
- Jugadores: 1-4
- Tiempo de juego: 30 minutos.
- Edad recomendada: +8
- ¡La magia es fruto de la colaboración! Debéis colocar los ingredientes en el caldero con el patrón correcto para completar el libro de hechizos y conseguir vuestros objetivos. Comprad herramientas y cooperad… sabiamente.
- Pico y Grillo ¡a comer!
- Autora: Alexandra González Medina
- Jugadores: 2-4
- Tiempo de juego: 10-15 minutos.
- Edad recomendada: +4
- ¿Nos ayudas? ¡Tenemos que encontrar la comida adecuada antes de que llegue el final del día y nos quedemos dormidos!
- The Mole
- Autor: Dandra
- Jugadores: 6-10
- Tiempo de juego: 20 minutos.
- Edad recomendada: +12
- La confianza es frágil. Una sola mentira puede destruirlo todo. Deberéis superar pruebas para conseguir puntos, pero una de las personas sentadas en la mesa es… The Mole.
- Un día complicado
- Autoras: Nuria Vita, Jorge Moya, Daniella Munhoz, Verónica Estrada y Jaume March
- Jugadores: 2-4
- Tiempo de juego: 60 minutos.
- Edad recomendada: +14
- Serious game del Grupo de Investigación Neuropsicología, genes y ambiente (NeuroPGA) de la Universidad de Lleida en el que trataremos de sobrevivir con nuestras mejores (o peores) estrategias de afrontamiento a un día MUY complicado.
- Colonia Pingüino
- Autoras: Lidia Oquillas Parra
- Jugadores: 2-6
- Tiempo de juego: 10-20 minutos.
- Edad recomendada: +6
- Pingüinos + estrategia = caos. Juego de mesa familiar para formar colonias… y romper planes. Fácil de aprender, difícil de ganar.
- CTRL +Z
- Autores: Pablo Garaizar, Iván Marsá y JuanRa Velasco. Apoyado por UAH, UAM, la Universidad de Deusto y FECYT Innovación.
- Jugadores: 1-5
- Tiempo de juego: 20-60 minutos.
- Edad recomendada: +10
- Un juego (¡¿educativo?!) de zombis en el que tienes que controlar los ataques y deshacer la invasión, permitiendo el paso a tu recinto a las personas, que serán parte de tu comunidad.
- Los reinos de Drácothar
- Autor: Víctor Aguirre.
- Jugadores: 2-5
- Tiempo de juego: 10-40 minutos.
- Edad recomendada: +16
- Engañosamente sencillo. Brutalmente estratégico. Traiciones, alianzas rotas y una carrera por conseguir todos los huevos de dragón. Un solo hechizo puede dar la vuelta a la partida en cualquier momento.
- Con piña pa’ mí
- Autores: Javier Álvarez, Verónica Leiva, Gloria García, María Rupérez, Denisse Ron, Atenea Alonso y Steven Pinto (Equipo Dale al botón).
- Jugadores: 2-6
- Tiempo de juego: 15 minutos.
- Edad recomendada: +6
- Frenético juego de cartas y reflejos donde tendrás que sobrevivir a una guerra de ingredientes a base de manotazos y esperar que el azar juegue de tu parte.