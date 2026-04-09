Renatura Rivas: terminan las obras en los accesos a los colegios

El plan busca crear zonas más ecológicas y seguras en el barrio Oeste del municipio

El proyecto Renatura Rivas, centrado reverdecer la ciudad, suma un nuevo avance con la apertura de nuevos espacios peatonales en tres centros educativos del municipio. El CEIP Mario Benedetti, el CEIP Rafael Alberti y el CEIPSO La Luna se han convertido en zonas más seguras y pensadas para el encuentro. El fin de las obras ha liberado el acceso a los colegios, donde está planeado que se construyan zonas de juegos infantiles.

El espacio intervenido ronda los 8.600 metros cuadrados, una zona en la que antes predominaban el asfalto y el tráfico a la entrada y salida de los alumnos. Los peatones tienen ahora prioridad en el acceso a los colegios gracias a los más de un millón de euros invertidos en el proyecto. En el caso del CEIP Mario Benedetti y el CEIPSO La Luna, la eliminación de pavimento ha permitido recuperar suelo natural.

Zonas verdes y accesos más seguros

Con el objetivo de reverdecer Rivas, se han plantado 139 árboles de 15 especies diferentes y cerca de 2.000 arbustos. Entre las especies destacan encinas, fresnos, álamos o jara blanca. Todas recogidos en la ruta botánica señalizada mediante cartelería y códigos QR alrededor de los colegios. Se trata del componente educativo de la iniciativa, con la que se busca enseñar a los vecinos a identificar las especies y conocer mejor la flora del municipio.

Parte de la ruta botánica de Renatura Rivas / Ayuntamiento de Rivas

Rivas Renatura, el pulmón del barrio Oeste

Las mejores en los accesos a los colegios son parte del proyecto Rivas Renatura, una iniciativa para renaturalizar el barrio Oeste del municipio. Financiado por los fondos Next Generation, Renatura cuenta con otras iniciativas como la restauración de la charca del Olivar de La Partija, recuperar parcelas sin uso para convertirlas en áreas verdes o la creación de corredores ecológicos que conecten el municipio.

En el caso del proyecto para reverdecer los entornos escolares, la comunidad educativa ha participado de forma activa con talleres y actividades de limpieza. Además, colaboran en la ayuda en el desarrollo de la ruta botánica y trabajos de concienciación. Todo a través de comisiones escolares en las que tanto los profesores como las familias y el alumnado han ayudado a que la iniciativa saliera adelante.