El Ayuntamiento de Rivas impulsa un Ciclo de Agroecología para cultivar futuro

La Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, a través del Parque Agroecológico Soto del Grillo, organiza cuatro sesiones gratuitas en octubre.

Rivas-Vaciamadrid acogerá durante octubre un Ciclo de Agroecología gratuito denominado “Cultivando Futuro”. La Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, a través del Parque Agroecológico Soto del Grillo, organiza esta iniciativa. En concreto, esta consta de cuatro sesiones temáticas para promover un sistema alimentario sostenible entre la ciudadanía ripense.

Cuatro sesiones prácticas y comunitarias en el Ciclo de Agroecología

El programa incluye talleres sobre proyectos agroecológicos locales, aves autóctonas, compostaje y semillas tradicionales. Además, todas las actividades son de acceso libre sin necesidad de inscripción previa. «La Agroecología es una ciencia multidisciplinar que incorpora conocimientos para la construcción de sistemas alimentarios más justos, sanos y sostenibles», definen desde la organización.

Espacios locales de realización y promoción de los proyectos

El Ciclo de Agroecología se desarrollará en distintos espacios municipales, como el Parque Barca Vieja o el CRA Chico Mendes, fomentando el conocimiento práctico. Además, se presentarán los nuevos proyectos agrícolas asentados en el Soto del Grillo. Además, la oferta de actividades es clave para tejer comunidad en torno a la sostenibilidad.

Lista de sesiones del Ciclo de Agroecología:

Tejiendo Comunidad: 2 de octubre, Sala Pedro Zerolo.

Rivas vuela: 9 de octubre, Parque Barca Vieja.

El arte de compostar: 16 de octubre, Huerta de La Luna.

Guardianes de semillas: 23 de octubre, CRA Chico Mendes.

Por lo tanto, el Ciclo de Agroecología de Rivas-Vaciamadrid consolida su programación con cuatro citas formativas en octubre. La iniciativa busca acercar los principios de la agricultura sostenible y visibilizar los proyectos locales activos, con el fin último de promover prácticas alimentarias responsables entre la ciudadanía.