El Ayuntamiento de Rivas impulsa un Ciclo de Agroecología para cultivar futuro

Un colorido cartel ilustrado anuncia el Ciclo de Agroecología de Rivas con detalles del evento, fechas y figuras de dibujos animados de personas que sostienen hortalizas y herramientas de jardinería, celebrando la agroecología con plantas vibrantes y una carretilla.

La Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, a través del Parque Agroecológico Soto del Grillo, organiza cuatro sesiones gratuitas en octubre.

Rivas-Vaciamadrid acogerá durante octubre un Ciclo de Agroecología gratuito denominado “Cultivando Futuro”. La Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, a través del Parque Agroecológico Soto del Grillo, organiza esta iniciativa. En concreto, esta consta de cuatro sesiones temáticas para promover un sistema alimentario sostenible entre la ciudadanía ripense.

Cuatro sesiones prácticas y comunitarias en el Ciclo de Agroecología

El programa incluye talleres sobre proyectos agroecológicos locales, aves autóctonas, compostaje y semillas tradicionales. Además, todas las actividades son de acceso libre sin necesidad de inscripción previa. «La Agroecología es una ciencia multidisciplinar que incorpora conocimientos para la construcción de sistemas alimentarios más justos, sanos y sostenibles», definen desde la organización.

Espacios locales de realización y promoción de los proyectos

El Ciclo de Agroecología se desarrollará en distintos espacios municipales, como el Parque Barca Vieja o el CRA Chico Mendes, fomentando el conocimiento práctico. Además, se presentarán los nuevos proyectos agrícolas asentados en el Soto del Grillo. Además, la oferta de actividades es clave para tejer comunidad en torno a la sostenibilidad.

Un colorido cartel ilustrado anuncia el Ciclo de Rivas con detalles del evento, fechas y figuras de dibujos animados de personas que sostienen hortalizas y herramientas de jardinería, celebrando la agroecología con plantas vibrantes y una carretilla.
Cartel con el resumen del programa para las cuatro sesiones.

Lista de sesiones del Ciclo de Agroecología:

  • Tejiendo Comunidad: 2 de octubre, Sala Pedro Zerolo.
Cartel del Ciclo de Agroecología de Rivas, con ilustraciones de personas sosteniendo cestas de productos y detalles sobre una degustación de verduras y cerveza el 2 de octubre en la Sala Pedro Zerolo.
Cartel de la primera sesión del Ciclo de Agroecología de Rivas (2025).
  • Rivas vuela: 9 de octubre, Parque Barca Vieja.
Cartel del Ciclo de Agroecología de Rivas, con ilustraciones de pajareras, pájaros y plantas. Destaca los detalles del evento sobre aves autóctonas y cajas nido, programado para el 9 de octubre en el Parque Barca Vieja.
Imagen de la segunda sesión del Ciclo de Agroecología de Rivas (2025).
  • El arte de compostar: 16 de octubre, Huerta de La Luna.
Cartel promocional para el evento Ciclo de Agroecología en Rivas sobre compostaje, con cubos de compostaje ilustrados, verduras y texto con detalles del evento sobre un fondo amarillo y verde.
Cartel de la tercera sesión del Ciclo de Agroecología de Rivas (2025).
  • Guardianes de semillas: 23 de octubre, CRA Chico Mendes.
Cartel promocional de Cultivando futuro: Guardianes de Semillas, dentro del Ciclo que se celebrará en Rivas el 23 de octubre a las 18:00 horas, con ilustraciones de semillas, plantas y una cesta de hortalizas.
Finalmente, imagen de la cuarta y última sesión.

Por lo tanto, el Ciclo de Agroecología de Rivas-Vaciamadrid consolida su programación con cuatro citas formativas en octubre. La iniciativa busca acercar los principios de la agricultura sostenible y visibilizar los proyectos locales activos, con el fin último de promover prácticas alimentarias responsables entre la ciudadanía.

Centro Chico Mendes.
¡Difunde la noticia!
