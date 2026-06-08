Elena Muñoz presenta su nuevo libro en Rivas

La escritora y concejala ripense dará a conocer su obra el 11 de junio en la Casa de Asociaciones.

La escritora y concejala de Participación Ciudadana de Rivas-Vaciamadrid, Elena Muñoz, presentará su nuevo libro, El pintor de desnudos y otros relatos, el próximo 11 de junio a las 19:00 horas en la Casa de Asociaciones de Rivas, ubicada en el barrio de Covibar. El acto contará con la participación del periodista y escritor Francisco J. Castañón, además de otros autores y personas cercanas a la escritora que leerán fragmentos de la obra.

Publicado por Ondina Ediciones, El pintor de desnudos y otros relatos reúne una colección de historias que exploran emociones y conflictos humanos a través de distintos géneros narrativos. La presentación está abierta al público y supone una nueva cita cultural en la agenda literaria del municipio.

Un libro que transita entre el misterio y la reflexión

La nueva publicación de Elena Muñoz propone un recorrido por relatos marcados por temas como la belleza, el deseo, la memoria, el miedo o la muerte. Entre sus páginas aparecen personajes y situaciones que oscilan entre lo cotidiano y lo extraordinario, desde artistas obsesionados con su obra hasta escenarios futuristas donde la lectura ha sido prohibida.

La autora combina elementos del misterio, el terror psicológico, la reflexión histórica y la fantasía para construir un conjunto de narraciones independientes pero unidas por una misma mirada literaria. Según la sinopsis de la obra, los relatos buscan adentrarse en las contradicciones del ser humano y en aquellas experiencias capaces de conmover o inquietar al lector.

Quince publicaciones en una trayectoria literaria consolidada

Licenciada en Historia del Arte, Elena Muñoz desarrolla desde hace años una intensa actividad como escritora y colaboradora en medios culturales. Su producción literaria abarca narrativa, poesía y teatro.

Hasta la fecha ha publicado cuatro poemarios, seis novelas —entre ellas una dirigida al público juvenil— y un libro de relatos, además de participar en diversas antologías colectivas y firmar numerosos artículos periodísticos. El pintor de desnudos y otros relatos se convierte así en la decimoquinta publicación de su carrera.

La autora también mantiene desde 2010 el blog Mi vida en tacones, un espacio en el que comparte reflexiones y contenidos relacionados con la literatura y la cultura.

Presentación en la Casa de Asociaciones

El encuentro tendrá lugar en la Casa de Asociaciones, situada en la avenida Armando Rodríguez Vallina, s/n, junto a la estación de Metro Rivas Urbanizaciones, a las 19:00 horas.

Durante la presentación de El pintor de desnudos y otros relatos, los asistentes podrán conocer de primera mano los detalles de la obra y escuchar la lectura de algunos de sus textos, en un acto que combinará literatura, conversación y participación de diferentes voces vinculadas a la autora.

Fecha: 11 de junio de 2026

11 de junio de 2026 Hora: 19:00 horas

19:00 horas Lugar: Casa de Asociaciones (Avenida Armando Rodríguez Vallina, s/n, Covibar, Rivas-Vaciamadrid)