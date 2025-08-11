La revolución de la agricultura: ¿Qué está pasando en España?

Descubre cómo Soto del Grillo está transformando Rivas en un centro de agricultura sostenible, ecológica y de crecimiento comunitario 🌱. En este video exploramos el reconocido parque agroecológico de Rivas, hogar de proyectos inspiradores como Caléndula, donde los vecinos cultivan sus propios huertos ecológicos para autoconsumo, aprendizaje y conexión con la naturaleza. Desde prácticas sostenibles hasta el fomento de la biodiversidad, esta iniciativa ejemplifica cómo los esfuerzos locales pueden contribuir a un planeta más saludable y a un mayor sentido de comunidad.

Escucharás voces apasionadas como la de Alberto, de Caléndula, y Sergio Martín, de Ecologistas en Acción, quienes arrojan luz sobre los desafíos de la agricultura industrial, la importancia de la producción local de alimentos y los beneficios de cultivar tus propios productos. Ya sea aprendiendo sobre el control natural de plagas, el compostaje o la alegría de cosechar tomates ecológicos, este video muestra cómo Ribas está liderando el camino hacia una forma de vida más sostenible, justa y conectada.

¿Listo para apoyar la sostenibilidad y abrazar un futuro más verde? ¡Dale play y comparte la causa!