Rivas celebra la IV Fiesta de la Agroecología el sábado 20 de septiembre en el Chico Mendes

El evento tendrá lugar de 10:30 a 14:00 h y contará con talleres, espectáculos, catas y mercado local para toda la familia.

La ciudad de Rivas Vaciamadrid se prepara para celebrar la cuarta edición de la Fiesta de la Agroecología, un evento que tendrá lugar el sábado 20 de septiembre en el Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes, de 10:30 a 14:00 h.

La jornada está organizada por el Parque Agroecológico Soto del Grillo y las concejalías de Desarrollo Económico y de Educación, Infancia y Juventud, en colaboración con la Concejalía de Transición Ecológica, con el objetivo de fomentar un sistema alimentario local, justo y sostenible, a través de la agroecología.

La fiesta reunirá a agricultores del Parque Agroecológico, productores locales y entidades ambientales y educativas del municipio, como los Centros de Educación Ambiental El Campillo, Caserío del Henares y Chico Mendes, así como asociaciones como Anidando Rivas, Humana y Aspadir. Todas ellas han preparado unaagenda cargada de actividades para públicos de todas las edades.

Actividades destacadas

La mañana estará repleta de propuestas lúdicas, educativas y participativas:

La Fiesta de la Agroecología contará con música y cuentacuentos

🕦 11:30 h – Cuentacuentos “Jero el Compostero”. Aspadir, la Asociación de Personas con Discapacidad de Rivas nos amenizará con el cuenta cuentos “Jero el Compostero”. Éste cuento narra la historia de Jero, un simpático personaje que enseña a niños y niñas la magia del compostaje. A través de sus aventuras en el jardín, Jero muestra cómo transformar restos de comida y hojas secas en tierra fértil, explicando de manera sencilla el ciclo natural de la vida y la importancia de cuidar el planeta. Con humor, canciones y mucha tierra, Jero invita a todos a convertirse en héroes del medioambiente… ¡haciendo compost!. Aspadir es responsable del seguimiento, control y mantenimiento de las composteras comunitarias de Rivas.

🕛 12:00 – 13:00 h – Espectáculo musical “Arbolito y la Abubilla”, del grupo Ajayú Dúo. Un divertido espectáculo interactivo, con instrumentos muy especiales, para disfrutar en familia. Nos muestra una mágica historia de transformación personal que reivindica la necesidad de dedicar nuestro tiempo a lo que amamos, poniendo en valor el Medio Ambiente, las labores del campo y nuestras tradiciones.

Mercado agroecológico

Durante toda la jornada se celebrará un mercado de productores con puestos de venta directa de verduras del Parque Agroecológico, pan ecológico del obrador ripense Biopan, aceite y vino de Pincelada de Morata de Tajuña, cervezas de Panda Beer y chocolates Santmar.

Como en años anteriores, con la compra a los productores locales se recibirá un bono canjeable por una consumición de cerveza artesana así como un aperitivo con comida hecha con verduras de temporada del Parque Agroecológico cocinada por el restaurante La Huella Vegana.

Cata de tomates tradicionales

La fiesta culminará a las 13:00 h con una cata de variedades autóctonas de tomate, como el moruno de Aranjuez, elgordo de Patones o el Antiguo de la Cabrera, en la que se podrán apreciar sus sabores, aromas y calidad.

Programación de la Fiesta de la Agroecología por franjas horarias

Hora Actividad 10:30 – 13:30 Talleres familiares agroecológicos y Mercado de productores 11:30 – 12:00 Cuentacuentos “Jero el Compostero”. Aspadir. 12:00 – 13:00 Espectáculo musical “Arbolito y la Abubilla”. Ajayú Dúo. 13:00 Cata de tomates de variedades locales

La Fiesta de la Agroecología se consolida como un encuentro clave para promover valores como la sostenibilidad, el consumo responsable y la educación ambiental en Rivas. Una mañana festiva pensada para disfrutar, aprender y apoyar la producción local.

