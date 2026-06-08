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Marc Giró, Arde Bogotá, Silvia Intxaurrondo, Jordi Évole, Bob Pop, Marta Flich y Andrea Ropero, en el V Festival de las Ideas y la Cultura

Collage de trece retratos en blanco y negro de hombres y mujeres sobre fondo amarillo, con el gran texto "FIC" a la izquierda. Vinculados por Cultura, algunos aparecen cantando o tocando instrumentos; otros posan y miran a la cámara.

El Ayuntamiento de Rivas sufragará los gastos, en parte subvencionados a través de la iniciativa Ágora Rivas 2030

El Festival de las Ideas y de la Cultura (FIC) se celebrará por quinto año consecutivo y esta vez se ubicará aquí, en Rivas-Vaciamadrid, los días 26 y 27 de junio. Para ello, elDiario.es une fuerzas con el Ayuntamiento para integrar el festival con la iniciativa Ágora Rivas 2030. Participarán, entre otros, Marc Giró, Arde Bogotá, Silvia Intxaurrondo, Jordi Évole, Bob Pop, Marta Flich y Andrea Ropero.

El objetivo es «acercar el mejor periodismo al público en un gran espacio de encuentro intergeneracional donde la participación, la cultura y el pensamiento crítico serán los protagonistas», según destacaron. Los escenarios principales estarán en espacios emblemáticos de Rivas, como el Auditorio Pilar Bardem y la Plaza de la Constitución, con actividades pensadas para todos los públicos.

El FIC saca a la calle el periodismo para unirlo con conciertos, debates, entrevistas, espectáculos y humor. Además del público presencial, que podrá asistir de manera totalmente gratuita a todo lo que ocurra en los distintos escenarios, el festival también podrá seguirse en streaming en la web y redes de elDiario.es.

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