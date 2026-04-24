CSIF plantea más teletrabajo y semana de 4 días en el Ayuntamiento de Rivas

El sindicato propone reorganizar la jornada laboral municipal sin recortar derechos ni servicios

El sindicato CSIF ha propuesto al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ampliar el teletrabajo. También quieren abrir el debate sobre la implantación progresiva de la jornada laboral de cuatro días. La iniciativa busca mejorar la organización interna, reducir costes y mantener la calidad de los servicios públicos, según el documento trasladado al Consistorio.

La propuesta pone el foco en aprovechar la infraestructura digital ya existente. Además, apelan a la experiencia acumulada en los últimos años, especialmente durante situaciones excepcionales como la pandemia o episodios meteorológicos adversos.

Más teletrabajo como base del cambio

Desde CSIF consideran que el primer paso debe ser reforzar el trabajo en remoto en aquellos puestos donde sea viable. El sindicato recuerda que este modelo permitió garantizar la continuidad de la actividad municipal en momentos críticos, evidenciando su eficacia operativa.

Además, defienden que una mayor implantación del teletrabajo no solo beneficia a la plantilla, sino que también puede traducirse en una mejor atención al ciudadano, al optimizar tiempos y recursos.

Jornada laboral de cuatro días, pero con condiciones

El sindicato plantea estudiar una reducción de la semana laboral, pero establece límites claros: no debe implicar pérdida de derechos, reducción salarial ni empeoramiento de condiciones laborales.

En este sentido, rechazan la imposición de turnos obligatorios de tarde. Igualmente, subrayan que cualquier cambio en la jornada laboral debe ser voluntario, flexible y negociado con la plantilla.

La idea pasa por un modelo híbrido que combine más teletrabajo con una redistribución del tiempo de trabajo, favoreciendo la conciliación sin afectar al funcionamiento de los servicios municipales.

Más teletrabajo significa ahorro económico y eficiencia energética

CSIF también pone sobre la mesa el impacto económico. Según el sindicato, una mejor organización permitiría reducir costes en instalaciones municipales, al concentrar personal y disminuir el uso de espacios físicos.

Esto se traduciría en un ahorro en consumo energético, mantenimiento y emisiones, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea sobre eficiencia y sostenibilidad.

Rivas, posible laboratorio de cambio

La organización sindical sostiene que Rivas-Vaciamadrid podría situarse a la vanguardia de la administración local si adopta medidas como el refuerzo del teletrabajo y la revisión de la jornada laboral. Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas ha declinado hacer declaraciones sobre la propuesta concreta.

Fuentes municipales consideran que este tipo de cambios de calado deben abordarse en los espacios de negociación colectiva, junto a todos los representantes de los trabajadores municipales. El planteamiento, aún en fase de propuesta, abre un debate de fondo sobre el futuro del empleo público local: cómo compatibilizar la modernización administrativa con la garantía de servicios de calidad y condiciones laborales dignas.