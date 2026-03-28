Los sindicatos del Ayuntamiento de Rivas exigen mejores condiciones para el funcionariado

Según CGT, son más de 450 los trabajadores que siguen esperando una subida salarial desde el acuerdo de 2020

Las asociaciones sindicales CC.OO, CSIP y CGT se concentraron frente al Ayuntamiento de Rivas la mañana del pasado miércoles para exigir que se reactive la mesa de negociación. Los sindicatos reclaman mejorar las condiciones de los funcionarios ripenses, un grupo que representa el 95% de la plantilla municipal. Desde CGT hablan de «años de promesas y acuerdos incumplidos». Según el sindicato, la promesa de una subida salarial a través del acuerdo de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) logrado en julio de 2020, firmado por el entonces alcalde Pedro del Cura, sigue sin hacerse realidad.

A esa resolución se suma otro acuerdo firmado en mayo de 2023, en el que se recoge una subida de niveles y complementos que sigue sin afrontarse. Los sindicatos tachan esta demora de «falta de respeto por el personal municipal y a las instituciones públicas».

¿Qué reclaman los sindicatos que se concentran en Rivas?

A pesar de que reconocen que cada sección sindical sigue «su propia línea», en este caso los representantes de los tres organismos presentes en al concentración coinciden en que en este asunto comparten las mismas reivindicaciones. Tanto CC.OO como CSIP y CGT demandan al Ayuntamiento una definición clara de las jornadas de trabajo y los complementos.

Señalan que no es lo mismo trabajar en el turno de día que de noche, por lo que la retribución económica tiene que ser diferente. Los tres sindicatos también coinciden en la necesidad de hacer una valoración de puestos para toda la plantilla municipal.

Los sindicatos se concentran frente al Ayuntamiento de Rivas

El PP enfatiza el choque entre los sindicatos y el gobierno local

La concentración sindical coincidió con la visita a Rivas del secretario general del PP, Alfonso Serrano. Miembros del grupo municipal popular señalaron como algo inédito que un Ayuntamiento en el que gobierna la izquierda tenga a los sindicatos «en contra», una declaración que no comparten los representantes sindicales, aunque reconocen que hay disputas puntuales. «No necesariamente siempre tenemos que estar a favor», apunta Silvia Gilabert, secretaria del CSIP. «Ante todo estamos para defender a los compañeros y compañeras», declaró.